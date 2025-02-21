ФОТО И ВИДЕО Школьники дали честную оценку закускам для президентского приема

Для учеников Таллиннской гимназии Ляэнемере закуски готовил су-шеф Максим Иванушкин, признанный лучшим поваром Эстонии в 2023 году. Готовить для высокопоставленных людей Максим уже, кажется, привык, а вот для школьников готовит он впервые, так что это заставляет его поволноваться. «Кому-то понравится, кому-то нет. Дети все-таки судят строже», - говорит он.