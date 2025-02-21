По случаю Дня независимости признанные шеф-повара Эстонии накормили школьников по всей стране особыми закусками, которые подают на традиционном президентском приеме. В меню - бутерброд с килькой и трюфель с килькой, а также крем из камы и конфета из камы. Портал Limon.ee узнал, пришлось ли по вкусу такое угощение детям.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Школьники дали честную оценку закускам для президентского приема
Для учеников Таллиннской гимназии Ляэнемере закуски готовил су-шеф Максим Иванушкин, признанный лучшим поваром Эстонии в 2023 году. Готовить для высокопоставленных людей Максим уже, кажется, привык, а вот для школьников готовит он впервые, так что это заставляет его поволноваться. «Кому-то понравится, кому-то нет. Дети все-таки судят строже», - говорит он.
Смотрите видео, чтобы узнать, пришлось ли такое угощение детям по вкусу!