Многие жители и гости столицы знают, что летом на пляже Пирита вырастают замки из песка, а зимой - из снега. Их автор - программист из Таллинна Алексей Ващенко, который каждый поход на пляж превращает в арт-терапию.
ФОТО ⟩ На пляже Пирита выросли волшебные замки из снега
В соцсетях разлетаются снимки нового творения Алексея - снежных замков. В прошлом году автор создал огромное строение и позировал для фото, сидя на своем творении. В этот же раз размер замков не такой впечатляющий, зато их несколько! Каждый может выбрать тот, который ему нравится больше.
Смотрите фото!