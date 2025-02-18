Вт, 18.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

ФОТО На пляже Пирита выросли волшебные замки из снега

Copy
Летом Алексей Ващенко строит замки из песка, а зимой - из снега.
Летом Алексей Ващенко строит замки из песка, а зимой - из снега. Фото: Эдуард Конствик

Многие жители и гости столицы знают, что летом на пляже Пирита вырастают замки из песка, а зимой - из снега. Их автор - программист из Таллинна Алексей Ващенко, который каждый поход на пляж превращает в арт-терапию.

В соцсетях разлетаются снимки нового творения Алексея - снежных замков. В прошлом году автор создал огромное строение и позировал для фото, сидя на своем творении. В этот же раз размер замков не такой впечатляющий, зато их несколько! Каждый может выбрать тот, который ему нравится больше.

Смотрите фото!

Комментарии
Copy
Наверх