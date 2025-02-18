ФОТО На пляже Пирита выросли волшебные замки из снега

В соцсетях разлетаются снимки нового творения Алексея - снежных замков. В прошлом году автор создал огромное строение и позировал для фото, сидя на своем творении. В этот же раз размер замков не такой впечатляющий, зато их несколько! Каждый может выбрать тот, который ему нравится больше.