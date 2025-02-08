ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Президент Карис удостоил госнаград 157 человек, а в Пярну поймали редкую для эстонских вод рыбу!

После того как сом был измерен и взвешен, Алекс отпустил его обратно в реку, как того требует закон, ведь этот вид рыбы охраняется. Ихтиолог Эстонского морского института Тартуского университета Хели Шпилев заявила, что сом в реке Пярну - крайне редкий улов, а поимка такого крупного экземпляра - исключительное событие.

Шпилев признала, что сом, пойманный Максименко, - один из самых крупных, когда-либо выловленных в реке Пярну. О редком улове Максименко напоминает пост в Facebook.

Алекс Максименко. Фото: Личный архив читателя.

Этой весной в Эстонии впервые пройдет фестиваль масленичных булочек Kuklifest! С 14 февраля по 4 марта Таллинн превратится в рай для сладкоежек. Задача кафе и пекарен - приготовить самые вкусные булочки, а задача горожан и гостей - съесть их и поделиться своими впечатлениями.

Лучшие кафе и пекарни столицы предложат как классические, так и оригинальные интерпретации этого десерта. Традиция масленичных булочек популярна не только в Эстонии - их также едят в Финляндии, Швеции и Норвегии.

Таким образом, KukliFest обещает объединить традиции эстонской Масленицы и богатую кофейную культуру столицы. Больше информации о фестивале и его участниках тут!

Масленичные булочки. Фото: Rea Kõiv (Visit Tallinn)

Этим летом на Таллиннском певческом поле выступит крутейшая рок-н-ролл группа AC/DC! Это один из самых влиятельных рок-коллективов мира с более чем 200 миллионами проданных пластинок.