Рабочая неделя была особенно насыщена награждениями и признаниями. Мы собрали самые позитивные и яркие новости, которые выходили на порталах Rus.Postimees и Limon.ee.
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ Президент Карис удостоил госнаград 157 человек, а в Пярну поймали редкую для эстонских вод рыбу!
Президент Эстонии Алар Карис опубликовал список из 157 человек, представленных к государственным наградам в 2025 году. Их традиционно вручат накануне Дня независимости Эстонской Республики. Самым молодым лауреатом стал главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
Среди награжденных и шахматистка, тренер по шахматам Татьяна Фомина, посвятившая этой игре всю жизнь. Татьяна начала играть в 11 лет, а 26 апреля этого года ей исполнится 71 год. Она бывшая чемпионка Эстонии, серебряная призерка чемпионата СССР среди девушек, завоевавшая множество титулов.
Награды удостаиваются лица, состоящие на государственной службе или работающие в местном самоуправлении. Их также получают люди в качестве признания экономических, образовательных, научных, культурных, спортивных или других общественных заслуг и достижений.
Житель Эстонии получил «Оскар», не снявшись ни в одном фильме. Все благодаря своему изобретению. Инженер Неэме Вайно создал гель Fireskin360 Naked Burn Gel, который делает трюки с огнем безопаснее и позволяет удерживать пламя непосредственно на коже!
Раньше у съемочной группы было всего несколько секунд, прежде чем нужно было срочно тушить пламя с помощью полотенец и огнетушителей. Однако теперь актеры и каскадеры смогут выполнять более сложные и продолжительные трюки.
По словам президента Американской киноакадемии Джанет Янг и исполнительного директора Билла Крамера, лауреаты этого года внесли значительный вклад в развитие кинематографа.
Фонд Яана Тыниссона объявил лауреатов медиапремий Postimees в 19 номинациях. Автором лучшей статьи на русском языке признана руководитель портала Limon.ee Светлана Карабут. А автором лучшей статьи-мнения на русском языке стал Александер-Марк Каппи.
11 февраля будут объявлены лауреаты премии «Молодой журналист года». В число номинантов вошли Индрек Ояметс, Александра Саарнийт и журналистка Rus.Postimees Анита Авакова.
Медиапремии Фонда Яана Тыниссона для сотрудников Postimees присуждаются с 2020 года. Они вручаются ежегодно в феврале. Размер премии номинантам отраслевых премий составляет 500 евро брутто, размер премии лауреата - 1000 евро брутто.
Номинанты премии «Молодой журналист года» получают 500 евро брутто, лауреат - 2000 евро. Номинанты премии Яана Тыниссона в области журналистики получают 2000 евро брутто, и лауреат премии - 8000 евро.
Эстония признана лучшей в Европе экосистемой для стартапов в области искусственного интеллекта, завоевав премию Startup Ecosystem Awards. В лидеры Эстония вырывается второй год подряд. В тройку лидеров среди стран ЕС также вошли Франция и Германия, за ними следуют Швейцария, Румыния и Норвегия.
В мировом же рейтинге экосистема стартапов в области искусственного интеллекта Эстонии занимает шестое место.
Стартапом с самым большим оборотом в прошлом году снова стал Bolt, достигнув рекордных 1,4 млрд евро. За ним следуют Pipedrive (282 млн евро), Veriff (102 млн евро), Yolo (79,6 млн евро) и BetPawa (68,1 млн евро).
Экосистема стартапов представляет собой взаимосвязанную сеть разнообразных ресурсов, инструментов и сторон. А также служит основой для развития и поддержки стартапов на различных этапах.
Пярнуский рыбак Алекс Максименко вытащил в местном водоеме сома весом более 12 килограммов. Ловля была такой напряженной, что на следующий день у рыбака даже болели руки.
После того как сом был измерен и взвешен, Алекс отпустил его обратно в реку, как того требует закон, ведь этот вид рыбы охраняется. Ихтиолог Эстонского морского института Тартуского университета Хели Шпилев заявила, что сом в реке Пярну - крайне редкий улов, а поимка такого крупного экземпляра - исключительное событие.
Шпилев признала, что сом, пойманный Максименко, - один из самых крупных, когда-либо выловленных в реке Пярну. О редком улове Максименко напоминает пост в Facebook.
Этой весной в Эстонии впервые пройдет фестиваль масленичных булочек Kuklifest! С 14 февраля по 4 марта Таллинн превратится в рай для сладкоежек. Задача кафе и пекарен - приготовить самые вкусные булочки, а задача горожан и гостей - съесть их и поделиться своими впечатлениями.
Лучшие кафе и пекарни столицы предложат как классические, так и оригинальные интерпретации этого десерта. Традиция масленичных булочек популярна не только в Эстонии - их также едят в Финляндии, Швеции и Норвегии.
Таким образом, KukliFest обещает объединить традиции эстонской Масленицы и богатую кофейную культуру столицы. Больше информации о фестивале и его участниках тут!
Этим летом на Таллиннском певческом поле выступит крутейшая рок-н-ролл группа AC/DC! Это один из самых влиятельных рок-коллективов мира с более чем 200 миллионами проданных пластинок.
Их альбом Back in Black стал одним из самых продаваемых в истории - 50 миллионов копий обеспечили ему первое место среди альбомов музыкальных групп. В 2003 году AC/DC были введены в Зал славы рок-н-ролла.
Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! AC/DC выступят на Таллиннском Певческом поле 24 июля 2025 года. Продажа билетов на сайте и в пунктах Piletilevi стартует в пятницу, 7 февраля, в 10:00. Специальный гость вечера - The Pretty Reckless.
Позитивом недели можно назвать и неоднозначную, но вызвавшую ажиотаж в Сети новость о том, что порядка двух тысяч свингеров отправятся в круиз на пароме Baltic Princess в эти выходные.
Несмотря на то, что в феврале 2024 года свингеры уже отправлялись в круиз на Silja Symphony из Хельсинки в Стокгольм, новость о том, что это произойдет и в этом году буквально взорвала социальные сети.
По сообщениям, в прошлом году у свингеров не было в распоряжении всего судна, и возникали различные инциденты, выходившие за рамки приличия, с другими пассажирами.
«Судя по всему, после этого они прочитали в новостях, что можно арендовать целое судно», - говорит директор по связям с общественностью Tallink Silja Марика Нёйд.
Стоит отметить, что исследования ведущих британских университетов подтверждают, что ваше душевное состояние может творить чудеса с вашим физическим телом, в том числе замедляют старение! Так что оставайтесь на позитивной волне, а если у вас есть интересная история, присылайте ее к нам на адрес электронной почты: info@limon.ee.