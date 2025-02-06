Более тысячи свингеров отправятся в круиз на пароме Baltic Princess в эти выходные

Директор по связям с общественностью Tallink Silja Марика Нёйд подтверждает, что в предстоящие выходные свингеры забронировали паром Baltic Princess на сутки. Билеты для посторонних пассажиров не продаются.

В феврале 2024 года свингеры уже отправлялись в круиз на Silja Symphony из Хельсинки в Стокгольм. Тогда эта тема попала в заголовки СМИ, так как, по словам очевидцев, поведение некоторых участников временами выходило за рамки приличий.

На этот раз инициатива арендовать все судно исходила от самих организаторов круиза, рассказывает Нёйд.

«В прошлом году у них не было в распоряжении всего судна, и возникали различные инциденты с другими пассажирами. Судя по всему, после этого они прочитали в новостях, что можно арендовать целое судно», - говорит она.

Соблюдение правил на борту

Аренда всего судна для частного мероприятия - не редкость. По словам Нёйд, Tallink Silja организует 20-30 подобных круизов в год. Условия каждой специальной поездки обсуждаются индивидуально с организаторами.

«Мы стараемся учитывать особые пожелания в зависимости от ситуации, потребностей и договора. Иногда их много, а иногда требуется лишь, например, конкретный конференц-зал с угощением. Запросы бывают самые разные», - поясняет Нёйд.

Она не стала раскрывать детали договора со свингерами, но подчеркнула, что на всех круизах, включая частные, действуют правила поведения Tallink Silja.

«В каютах люди могут делать все, что хотят, а если определенное помещение арендовано, оно остается в частном пользовании. Однако в общественных зонах правила поведения распространяются на всех, независимо от формата круиза. Они всегда одинаковые», - подчеркивает Нёйд.

Согласно правилам, пассажирам может быть отказано в посадке на судно, если их поведение вызывает общественное негодование.

По информации Iltalehti, на предстоящие выходные на пароме будут выделены частные зоны, где для свингеров запланирована специальная программа.