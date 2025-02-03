ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! В Таллинне впервые пройдет фестиваль масленичных булочек

В Эстонии традиции Масленицы по-прежнему сильны, и главным лакомством этого праздника остаются масленичные булочки. В рамках KukliFest лучшие кафе и пекарни столицы предложат как классические, так и оригинальные интерпретации этого десерта.

По словам вице-мэра Маргот Роозе, фестиваль задуман не только для местных жителей, но и для привлечения туристов. KukliFest обновляет традиции Масленицы, предлагая жителям и гостям Таллинна дольше наслаждаться этим праздником. Это не просто фестиваль еды, а часть стратегии по продлению зимнего туристического сезона - от рождественских ярмарок до начала весны. Организаторы надеются, что KukliFest станет ежегодным событием, способствующим развитию сферы гостеприимства.

Традиция масленичных булочек популярна не только в Эстонии - их также едят в Финляндии, Швеции и Норвегии. Таким образом, KukliFest помогает укрепить культурные связи с соседними странами. А для туристов из других уголков мира это может стать экзотическим гастрономическим открытием и дополнительным поводом посетить Таллинн.

Задача кафе и пекарен - приготовить самые вкусные булочки, а задача горожан и гостей - съесть их и поделиться своими впечатлениями. Поскольку в этом году KukliFest ориентирован в первую очередь на финских туристов, его патроном стала финская тревел-блогер Хенна Миккиля, проживающая в Таллинне и имеющая более 100 000 подписчиков.

В KukliFest примут участие ведущие кафе и пекарни города: Crustum, Эстонский музей под открытым небом, кафе Faehlmanni, кафе Fotografiska, Gelato Ladies, Karjase Sai, кафе Lummus, кафе Maiasmokk, La Boulangerie, Levier, Patarein Pagar, Pelgu Pagar, PROTO Discovery Factory, Puffid, Reval Café и ресторан Teletorn

Больше информации о фестивале и его участниках, ищите на Visit Tallinn. Следите за новостями и делитесь впечатлениями в Facebook и Instagram с хештегами: #tallinnakuklifest, #tallinnbunfest, #visittallinn, #tallinnfood.