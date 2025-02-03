Летом идем вразнос: крутейшие рок-н-рольщики мира AC/DC едут в Эстонию

Один из самых авторитетных рок-ансамблей мира, AC/DC, возвращается в Европу с туром в поддержку своего последнего альбома Power Up, покорившего вершины хит-парадов.

AC/DC ворвались в мир рок-музыки более 50 лет назад - более полувека вечных хитов! Ангус Янг (гитара), Брайан Джонсон (вокал), Стиви Янг (ритм-гитара), Мэтт Лауг (ударные) и Крис Чейни (бас-гитара) снова готовы сотрясать европейские сцены и радовать поклонников культовыми композициями: Highway to Hell, Thunderstruck, Back in Black и You Shook Me All Night Long. Вечер обещает быть по-настоящему мощным и заряженным непреодолимой энергией рок-н-ролла.

Тур Power Up продолжает невероятно успешное европейское турне, стартовавшее в прошлом году, и станет подготовкой к масштабному туру по США, где группа планирует выступить в 13 городах. В Европе AC/DC посетят десять стран и дадут двенадцать концертов. Этот тур войдет в историю: впервые в своей карьере AC/DC приедут в Таллинн и дадут здесь единственный концерт в регионе. Однако особенно знаковым станет выступление в Эдинбурге - впервые более чем за десять лет клан Янгов вернется на родину.

Группа была основана в 1973 году в Сиднее, Австралия, и сегодня AC/DC - один из самых влиятельных рок-коллективов мира с более чем 200 миллионами проданных пластинок. Их альбом Back in Black (1980) стал одним из самых продаваемых в истории - 50 миллионов копий обеспечили ему первое место среди альбомов музыкальных групп. В 2003 году AC/DC были введены в Зал славы рок-н-ролла, и с тех пор продолжают покорять мир, вдохновляя фанатов всех поколений. Полные стадионы и миллиарды прослушиваний на стриминговых сервисах говорят сами за себя.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! AC/DC выступят на Таллиннском Певческом поле 24 июля 2025 года. Продажа билетов на сайте и в пунктах Piletilevi стартует в пятницу, 7 февраля, в 10:00.