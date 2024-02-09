В последние месяцы жители Таллинна часто замечают лис в городе. Так, например, 8 февраля мы писали, что сотрудница офисного здания, расположенного на Тартуском шоссе неподалеку от Таллиннского автовокзала, была очень удивлена, когда после работы встретилась с лисой.
«Им полезно посещать Таллинн»: зоолог Алексей Туровский объяснил, почему в последнее время в городе так много лис
Всего неделю назад прохожие увидели лису в парке Тондираба, которая спокойно прогуливалась, не обращая внимания на людей. А в конце января двух лис также заметили в столичном районе Ласнамяэ прямо на площадке детского сада.
Портал Limon.ee поинтересовался у зоолога, зоосемиотика, ведущего специалиста Таллинского зоопарка Алексея Туровского, почему же в последнее время в Таллинне стало так много лис.
«Им удобно и полезно посещать Таллинн. Здесь всегда есть чем поживиться. К тому же здесь гораздо теплее, чем в лесу, - говорит Туровский. - Когда наступают морозы, хищники и хищные птицы приходят в населенные пункты. Это и лисы, и ласки, и даже шакалы».
Зоолог отмечает, что лисы в населенные пункты приходят в любое время года, просто зимой их рыжую шубку проще заметить. По его словам, многие лисы уже давно освоили маршруты в Таллинн и кочуют из леса в город поколениями.
Но каким же образом дикое животное оказалось практически в центре эстонской столицы? «А в центре города им, возможно, даже удобнее, ведь там нет собак на свободном выгуле, которые лисам очень мешают. Вечерами здесь не многолюдно, не так много машин, и всегда можно найти выкинутый кем-то кусочек гамбургера или хот-дога», - объясняет Туровский.
Он рассказал, что лисы могут прийти со стороны Эстонского музея под открытым небом, потому что известный факт, что там обитают семейства лис. А вот каким образом рыжая красавица оказалась в центре города, он точно ответить не может: «Вероятно она пришла со стороны озера Юлемисте».
По словам зоолога, в городе между зданиями всегда теплее, поэтому им проще охотиться, например, можно найти низко свитые гнезда сорок. Он отмечает, что в Таллинне живет более 500 видов животных, и это без учета насекомых.
Алексей Туровский также поделился забавной историей, которая случилась с ним 1 января этого года. «Поскольку мы живем высоко на севере, обычно 1 января люди просыпаются, когда уже стемнело. И это прекрасно для лис, которые спокойно гуляют и охотятся. Я вышел на балкон и увидел у себя во дворе лису. Так как я живу довольно высоко, на седьмом этаже, я ее не напугал. Я крикнул ей: "Йеп", по-лисьи это значит "Привет". И вот так мы с ней пообщались пару минут».
Зоолог подытожил свой ответ, сказав, что ничего не обычного в таком явлении нет. «Лисы в городе были всегда, это вполне нормально», - сказал Алексей Туровский.