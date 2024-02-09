«Им полезно посещать Таллинн»: зоолог Алексей Туровский объяснил, почему в последнее время в городе так много лис

Всего неделю назад прохожие увидели лису в парке Тондираба, которая спокойно прогуливалась, не обращая внимания на людей. А в конце января двух лис также заметили в столичном районе Ласнамяэ прямо на площадке детского сада.

Две лисы в детском саду «Кивила» 28 января 2024 года. Фото: Postimees

Портал Limon.ee поинтересовался у зоолога, зоосемиотика, ведущего специалиста Таллинского зоопарка Алексея Туровского, почему же в последнее время в Таллинне стало так много лис.

«Им удобно и полезно посещать Таллинн. Здесь всегда есть чем поживиться. К тому же здесь гораздо теплее, чем в лесу, - говорит Туровский. - Когда наступают морозы, хищники и хищные птицы приходят в населенные пункты. Это и лисы, и ласки, и даже шакалы».

Зоолог отмечает, что лисы в населенные пункты приходят в любое время года, просто зимой их рыжую шубку проще заметить. По его словам, многие лисы уже давно освоили маршруты в Таллинн и кочуют из леса в город поколениями.

Но каким же образом дикое животное оказалось практически в центре эстонской столицы? «А в центре города им, возможно, даже удобнее, ведь там нет собак на свободном выгуле, которые лисам очень мешают. Вечерами здесь не многолюдно, не так много машин, и всегда можно найти выкинутый кем-то кусочек гамбургера или хот-дога», - объясняет Туровский.