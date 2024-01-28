ФОТО ⟩ Детский сад в Ласнамяэ посетили необычные гости

Проходя мимо детского сада Kivila, наблюдательная читательница заметила пушистую мордочку, а затем и еще одну. По словам девушки, сначала обе гостьи мирно лежали на снегу, а потом одна из них решила немного прогуляться. По мнению нашей читательницы, это были мама с малышом.