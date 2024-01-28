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ФОТО ⟩ Детский сад в Ласнамяэ посетили необычные гости

Limon.ee
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Фото: Postimees

Одна из наших читательниц прогуливалась с ребенком ранним воскресным утром и, проходя мимо детского сада, заметила необычных гостей, на территории сада мирно отдыхали пушистые лисы.

Проходя мимо детского сада Kivila, наблюдательная читательница заметила пушистую мордочку, а затем и еще одну. По словам девушки, сначала обе  гостьи мирно лежали на снегу, а потом одна из них решила немного прогуляться. По мнению нашей читательницы, это были мама с малышом.

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