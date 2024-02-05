На минувших выходных прохожие удивились наглости лесного животного. Лиса с пушистым хвостом бесцеремонно шныряла по парку Тондираба среди людей и собак.
ВИДЕО ⟩ «Совсем никого не боится!» Наглая лиса в столичном парке Тондираба удивила прохожих
«В субботу вечером в Тондираба, гуляя с собакой, встретили лису. Она совершенно не боялась никого», – рассказала Татьяна, которая успела заснять дикое животное на камеру телефона.
С одной стороны, прохожие восхищаются, когда так близко видят лесных гостей в столице. С другой стороны, становится как-то не по себе, когда жители леса то и дело приходят к людям.
На прошлых выходных другая читательница портала Limon.ee стала свидетелем того, как две пушистые лисы отдыхали на территории детского сада.
Как и те лисы, незваная гостья в парке Тондираба выглядит вполне здоровой. Пушистая шерстка животного блестит в свете фонарей.
Мы благодарим нашу читательницу Татьяну за присланное в редакцию видео. Если вы стали свидетелем чего-то необычного, смело присылайте фото или видео к нам в редакцию: info@limon.ee