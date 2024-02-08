ВИДЕО ⟩ Дикие животные разгуливают уже по центру Таллинна

В среду вечером, 8 февраля, сотрудница офисного здания, расположенного на Тартуском шоссе неподалеку от Таллиннского автовокзала, была очень удивлена, когда после работы встретилась с лисой.

«Представляете, лисы уже разгуливают в самом центре столицы», - написала нам очевидица и поделилась этими кадрами.

Похоже, мы скоро привыкнем к разгуливающим по Таллинну диким животным. На минувших выходных прохожие стали свидетелями, как лиса бесцеремонно шныряла по парку Тондираба среди людей и собак.

С одной стороны, прохожие восхищаются, когда так близко видят лесных гостей в столице. С другой стороны, становится как-то не по себе, когда жители леса то и дело приходят к людям. На прошлых выходных другая читательница портала Limon.ee стала свидетелем того, как две пушистые лисы отдыхали на территории детского сада.