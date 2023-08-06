ВИДЕО ⟩ Бывший муж Санны Марин провел время с белокурой красавицей: «они вышли из бара рука об руку»

Еще весной этого года мы писали, что Санна Марин и Маркус Ряйккёнен после 19 лет отношений решили развестись. И тогда же пар призналась, что, несмотря на разрыв, они остаются хорошими друзьями. Однако в начале июня финское издание Seiska застало Ряйккёнена в отеле с двумя красотками, причем одна из них подтвердила, что провела вечер с бывшим мужем Санны Марин.

Несмотря на насыщенное работой лето Марин и Ряйккёнена, только на прошлой неделе внимательные жители Хельсинки заметили политика в центре города, проводящую время на валунах со своим новым предполагаемым бойфрендом. Оказалось, что это парикмахер, в кресле которого Санна сидела и раньше.

Ряйккёнен, напротив, в эти выходные проводил время в Тампере в компании белокурой красавицы. Seiska пишет, что Ряйккёнен якобы вышел из бара с блондинкой рука об руку.

Говорят, что в баре Henka Ряйккёнен танцевал с несколькими женщинами, но наибольшее внимание привлекла именно блондинка, с которой он позже и ушел. Все происходящее запечатлено на видео и фотографиях, которые можно увидеть на портале Seiska.