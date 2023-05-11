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РАЗВОД ПО-ФИНСКИ ⟩ Расставанию экс-премьера Финляндии с мужем предшествовали драматические события в личной жизни

Стен Таливеэ
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Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин вместе с супругом Маркусом Ряйккёненом.
Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин вместе с супругом Маркусом Ряйккёненом. Фото: Kimmo Brandt/Epa/Scanpix

СМИ вчера активно писали о том, что бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин разводится с мужем после трех лет брака, всего они прожили вместе 19 лет. 

Газета Iltalehti писала вчера о разводе бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин и ее мужа, предпринимателя Маркуса Ряйккёнена, и оказалось, что расставанию пары предшествовало несколько жизненных перемен.

Роман Санны Марин и Маркуса Ряйккёнена начался, когда они оба были студентами, и длился 19 лет, из которых три года они были женаты. Вчера, однако, Марин объявила в Instagram, что они подают на развод.

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