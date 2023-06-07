Покидающая должность премьер-министр Финляндии Санна Марин (37) и Маркус Райкконен (37) в начале мая объявили, что их брак развалился после долгих лет совместной жизни. Но теперь мужчина как никогда ранее находится в центре внимания общественности, поскольку появилась таинственная женщина, которая встречалась с Райкконеном, пишет Elu24.
Красотка, которая провела вечер с бывшим мужем Санны Марин: сначала он казался настоящим джентльменом, но потом...
В последнее время отношения между Санной Марин и ее мужем Маркусом Райкконеном не были безоблачными, и в течение некоторого времени СМИ говорили о том, что отношения Марин и ее мужа разладились. В начале мая Марин объявила, что они с супругом решили развестись.
По данным финского таблоида Seiska, в понедельник вечером Райкконен забронировал номер в отеле в центре Хельсинки. Мужчину сопровождали две красавицы, одна брюнетка, другая блондинка.
Сначала они выпили в баре, затем, когда компания повеселела, они направились в номер, откуда долго не выходили. Позже они втроем отправились домой к брюнетке, но желание Райкконена пойти вместе в сауну не сбылось. Райкконен вернулся домой разочарованным.
Финский таблоид Seiska связался с одной из тех женщин, которая рассказала о том, что произошло в гостиничном номере, и заявила, что встречалась с Райкконеном и раньше.
«Намеки Маркуса продолжились, когда мы добрались до моей квартиры», - вспоминает она, добавляя, что Райкконен разделся и предложил нам троим сходить в холодную сауну. «Мы дали ему понять, что отказываемся!»
По словам женщины, Райкконен выглядел разочарованным и в конце концов решил отправиться домой. «Сначала он казался настоящим джентльменом, но, похоже, у него на уме были другие вещи», - сказала она в конце интервью Seiska.