Красотка, которая провела вечер с бывшим мужем Санны Марин: сначала он казался настоящим джентльменом, но потом...

В последнее время отношения между Санной Марин и ее мужем Маркусом Райкконеном не были безоблачными, и в течение некоторого времени СМИ говорили о том, что отношения Марин и ее мужа разладились. В начале мая Марин объявила, что они с супругом решили развестись.

По данным финского таблоида Seiska, в понедельник вечером Райкконен забронировал номер в отеле в центре Хельсинки. Мужчину сопровождали две красавицы, одна брюнетка, другая блондинка.

Сначала они выпили в баре, затем, когда компания повеселела, они направились в номер, откуда долго не выходили. Позже они втроем отправились домой к брюнетке, но желание Райкконена пойти вместе в сауну не сбылось. Райкконен вернулся домой разочарованным.

Финский таблоид Seiska связался с одной из тех женщин, которая рассказала о том, что произошло в гостиничном номере, и заявила, что встречалась с Райкконеном и раньше.

Маркус Райкконен и две женщины, с которыми он позже отправился в гостиничный номер. Фото: Kuvatõmmis seiska.fi.

«Намеки Маркуса продолжились, когда мы добрались до моей квартиры», - вспоминает она, добавляя, что Райкконен разделся и предложил нам троим сходить в холодную сауну. «Мы дали ему понять, что отказываемся!»