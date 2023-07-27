Судя по всему, у бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марини появился новый бойфренд! Пара была замечена в воскресенье в одном из жилых районов Хельсинки, и, по сообщениям, они вместе уже с мая, пишет Elu24.
В самом центре Хельсинки: после объявления о разводе Санна Марин не скрывает чувств к новому возлюбленному
Санна Марин в очередной раз взбудоражила финские СМИ тем, что, по данным издания Seiska, была замечена целующейся с красивым мужчиной, передает Iltalehti.
По данным Seiska, Марин и ее возлюбленный наслаждались видами в Тёёлё, жилом районе недалеко от центра Хельсинки, и целовались на привычных для столицы Финляндии валунах. Утверждается, что Марин встречается с этим красавцем с начала мая. По словам очевидцев, пара разговаривала друг с другом на финском языке, что опровергает слухи о том, что Марин встречается с бельгийским политиком.
В мае Марин прекратила отношения и почти трехлетний брак с Маркусом Ряйккёненом, с которым они были вместе 19 лет. С тех пор Марин не очень активна в общественной жизни и, похоже, собирается уйти вовсе из политики. Более того, Марин заявила, что не намерена переизбираться на пост председателя своей партии.