В самом центре Хельсинки: после объявления о разводе Санна Марин не скрывает чувств к новому возлюбленному

Санна Марин в очередной раз взбудоражила финские СМИ тем, что, по данным издания Seiska, была замечена целующейся с красивым мужчиной, передает Iltalehti.

По данным Seiska, Марин и ее возлюбленный наслаждались видами в Тёёлё, жилом районе недалеко от центра Хельсинки, и целовались на привычных для столицы Финляндии валунах. Утверждается, что Марин встречается с этим красавцем с начала мая. По словам очевидцев, пара разговаривала друг с другом на финском языке, что опровергает слухи о том, что Марин встречается с бельгийским политиком.