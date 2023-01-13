ВИДЕО ⟩ Красавчик Ollie с маникюром и макияжем сводит эстонских девушек с ума: но у него есть один секрет!

Не со всеми финалистами удалось пообщаться после первого полуфинала, но мы выбрали для вас самых ярких участников.

Ollie

– Некоторые журналистки подметили, что ты самый сексуальный мужчина этого конкурса Eesti Laul!

– Неоспоримо, конечно же!

– Твое сердце сейчас свободно?

– Нет, у меня есть девушка!

– Все, кто смотрели, и считают тебя красивым мужчиной, могут теперь спать спокойно?

– К сожалению, им придется разочароваться. К моему счастью, к их несчастью. (смеется)

– Как планируешь удивить публику в финале?

– Таким образом, что не расскажу заранее, как я их удивлю.

– Если бы у тебя сейчас была возможность удивить наших зрителей, что бы ты сделал?

– Ничего, так у меня ничего не получится. Просто чилл.

Janek: мои коллеги в Англии забронировали конференц-зал и смотрели меня на большом экране!

«Почему-то после выступления у меня было позитивное настроение. Скромно воспринимал свои шансы пройти дальше, боялся, что не пройду.

За меня болела моя семья, мои друзья, мои коллеги в Англии забронировали на работе большой конференц-зал и на большом экране на меня смотрели. Телефон вибрирует в кармане, так много сообщений.

Так приятно, что люди поддерживают. Но первый полуфинал был таким небольшим тестом. Показать – что сработало, что не сработало».