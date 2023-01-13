Первый полуфинал конкурса Eesti Laul прошел без сюрпризов с точки зрения тех, кто прошел дальше. Но на сцене артисты сумели удивить. За место в финале эстонского нацотбора на Евровидение поборолись 10 совершенно разных артистов – от монстров Bedwetters до парня с макияжем и маникюром Ollie. Поклонницы старались держать себя в руках при виде его. Но артист приготовил для всех грустную новость.
ВИДЕО ⟩ Красавчик Ollie с маникюром и макияжем сводит эстонских девушек с ума: но у него есть один секрет!
Итак, вот она, первая пятерка финалистов Eesti Laul, еще пять артистов будут названы после окончания голосования во втором полуфинале конкурса в эту субботу, 14 января. Andreas, OLLIE, Anett x Fredi, Bedwetters и Janek – эти звезды празднуют успех и прохождение в финал.
Несмотря на то, что всё вроде и было гладко, интрига сохранялась до последнего. Главный фаворит букмекеров русский парень Янек из Ласнамяэ не прошел в финал после первого этапа голосования, где учитывалось мнение членов жюри и публики. А вот во второй части голосования зрители совершенно единогласно решили, что пятым финалистом Eesti Laul 2023 станет Янек Валгепеа, который уже более восьми лет живет в Лондоне.
До вечера субботы еще есть время, там себя точно покажут яркие звезды – Sissi, Inger и Allika, последняя, кстати, родилась в Нарве и до того как стала суперзвездой часто покупала одежду в Humana. И не потому, что больше нравилось, а потому что не было денег.
После первого полуфинала шансы Алики Миловой на прохождение в финал и победу в Eesti Laul, а также поездку на Евровидение в Ливерпуль существенно снизились. Картина финала в глазах букмекеров смотрится теперь совершенно по-другому. Но лидирует по-прежнему Алика, но не так уверенно. Ей на пятки наступает секс-символ конкурса Eesti Laul в этом году Ollie с песней Venom.
Не со всеми финалистами удалось пообщаться после первого полуфинала, но мы выбрали для вас самых ярких участников.
Ollie
– Некоторые журналистки подметили, что ты самый сексуальный мужчина этого конкурса Eesti Laul!
– Неоспоримо, конечно же!
– Твое сердце сейчас свободно?
– Нет, у меня есть девушка!
– Все, кто смотрели, и считают тебя красивым мужчиной, могут теперь спать спокойно?
– К сожалению, им придется разочароваться. К моему счастью, к их несчастью. (смеется)
– Как планируешь удивить публику в финале?
– Таким образом, что не расскажу заранее, как я их удивлю.
– Если бы у тебя сейчас была возможность удивить наших зрителей, что бы ты сделал?
– Ничего, так у меня ничего не получится. Просто чилл.
Janek: мои коллеги в Англии забронировали конференц-зал и смотрели меня на большом экране!
«Почему-то после выступления у меня было позитивное настроение. Скромно воспринимал свои шансы пройти дальше, боялся, что не пройду.
За меня болела моя семья, мои друзья, мои коллеги в Англии забронировали на работе большой конференц-зал и на большом экране на меня смотрели. Телефон вибрирует в кармане, так много сообщений.
Так приятно, что люди поддерживают. Но первый полуфинал был таким небольшим тестом. Показать – что сработало, что не сработало».
Я очень рад, мне кажется, что Eesti Laul у нас за все годы самый лучший, чем когда-либо. Обалденно сделали! Молодцы все в ETV», – сказал Janek.
Bedwetters
– Ну, здравствуйте, мужики!
– Йоу-йоу-йоу! Привет!
– Сколько ночей и дней вам делали макияж?
– «Всего 3 часа», «Очень быстро, где-то 2-3 часа», «Я родился таким!»
– Это прямо твоя настоящая борода?
– Да, это мое лицо! (дурачится)
– Как вам кажется, это ваше выступление для эстонского народа было хорошим?
– «Телефонные линии не врут!», «Прошли в финал, правильное выступление было», «Я думаю, что мы были такими, каких героев хотели бы видеть дома по телевизору, немного смешные, а не только всё очень серьезно».
– Какие мировые группы вдохновляют вас и нравятся?
– «Конкретно на эту песню вдохновила группа Rammstein», «Это очень сложный вопрос, групп очень много, быть может, музыкальный стиль? Мы слушаем больше всего метал, Йозеп нас, конечно, уравновешивает, и поэтому всё звучит так, как звучит».
– Уверен, что Европа могла бы на вас посмотреть на сцене в Великобритании. Как думаете, что бы в Европе сказали, если увидели вас?
Ответы на этот вопрос лучше посмотреть в самом ролике!
До встречи во втором полуфинале 14 января и в финале 11 февраля. Всем участникам удачи!