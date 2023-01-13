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ВИДЕО ⟩ Красавчик Ollie с маникюром и макияжем сводит эстонских девушек с ума: но у него есть один секрет!

Эдгар Гергель Виктория Соломончук Таави Сепп
Красавчик Ollie с маникюром и макияжем сводит эстонских девушек с ума: но у него есть один секрет!
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Певец Ollie раздает автографы перед началом первого полуфинала Eesti Laul в Viimsi Artium
Певец Ollie раздает автографы перед началом первого полуфинала Eesti Laul в Viimsi Artium Фото: Taavi Sepp

Первый полуфинал конкурса Eesti Laul прошел без сюрпризов с точки зрения тех, кто прошел дальше. Но на сцене артисты сумели удивить. За место в финале эстонского нацотбора на Евровидение поборолись 10 совершенно разных артистов – от монстров Bedwetters до парня с макияжем и маникюром Ollie. Поклонницы старались держать себя в руках при виде его. Но артист приготовил для всех грустную новость. 

Итак, вот она, первая пятерка финалистов Eesti Laul, еще пять артистов будут названы после окончания голосования во втором полуфинале конкурса в эту субботу, 14 января. Andreas, OLLIE, Anett x Fredi, Bedwetters и Janek – эти звезды празднуют успех и прохождение в финал. 

Несмотря на то, что всё вроде и было гладко, интрига сохранялась до последнего. Главный фаворит букмекеров русский парень Янек из Ласнамяэ не прошел в финал после первого этапа голосования, где учитывалось мнение членов жюри и публики. А вот во второй части голосования зрители совершенно единогласно решили, что пятым финалистом Eesti Laul 2023 станет Янек Валгепеа, который уже более восьми лет живет в Лондоне.  

До вечера субботы еще есть время, там себя точно покажут яркие звезды – Sissi, Inger и Allika, последняя, кстати, родилась в Нарве и до того как стала суперзвездой часто покупала одежду в Humana. И не потому, что больше нравилось, а потому что не было денег

После первого полуфинала шансы Алики Миловой на прохождение в финал и победу в Eesti Laul, а также поездку на Евровидение в Ливерпуль существенно снизились. Картина финала в глазах букмекеров смотрится теперь совершенно по-другому. Но лидирует по-прежнему Алика, но не так уверенно. Ей на пятки наступает секс-символ конкурса Eesti Laul в этом году Ollie с песней Venom. 

Не со всеми финалистами удалось пообщаться после первого полуфинала, но мы выбрали для вас самых ярких участников. 

Ollie

– Некоторые журналистки подметили, что ты самый сексуальный мужчина этого конкурса Eesti Laul! 

– Неоспоримо, конечно же! 

– Твое сердце сейчас свободно? 

– Нет, у меня есть девушка! 

– Все, кто смотрели, и считают тебя красивым мужчиной, могут теперь спать спокойно? 

– К сожалению, им придется разочароваться. К моему счастью, к их несчастью. (смеется)

– Как планируешь удивить публику в финале? 

– Таким образом, что не расскажу заранее, как я их удивлю. 

– Если бы у тебя сейчас была возможность удивить наших зрителей, что бы ты сделал? 

– Ничего, так у меня ничего не получится. Просто чилл. 

Janek: мои коллеги в Англии забронировали конференц-зал и смотрели меня на большом экране! 

«Почему-то после выступления у меня было позитивное настроение. Скромно воспринимал свои шансы пройти дальше, боялся, что не пройду. 

За меня болела моя семья, мои друзья, мои коллеги в Англии забронировали на работе большой конференц-зал и на большом экране на меня смотрели. Телефон вибрирует в кармане, так много сообщений. 

Так приятно, что люди поддерживают. Но первый полуфинал был таким небольшим тестом. Показать – что сработало, что не сработало». 

Я очень рад, мне кажется, что Eesti Laul у нас за все годы самый лучший, чем когда-либо. Обалденно сделали! Молодцы все в ETV», – сказал Janek

Bedwetters

– Ну, здравствуйте, мужики!

– Йоу-йоу-йоу! Привет!

– Сколько ночей и дней вам делали макияж? 

– «Всего 3 часа», «Очень быстро, где-то 2-3 часа», «Я родился таким!»

– Это прямо твоя настоящая борода? 

– Да, это мое лицо! (дурачится)

– Как вам кажется, это ваше выступление для эстонского народа было хорошим? 

– «Телефонные линии не врут!», «Прошли в финал, правильное выступление было», «Я думаю, что мы были такими, каких героев хотели бы видеть дома по телевизору, немного смешные, а не только всё очень серьезно». 

– Какие мировые группы вдохновляют вас и нравятся? 

– «Конкретно на эту песню вдохновила группа Rammstein», «Это очень сложный вопрос, групп очень много, быть может, музыкальный стиль? Мы слушаем больше всего метал, Йозеп нас, конечно, уравновешивает, и поэтому всё звучит так, как звучит». 

– Уверен, что Европа могла бы на вас посмотреть на сцене в Великобритании. Как думаете, что бы в Европе сказали, если увидели вас?

Ответы на этот вопрос лучше посмотреть в самом ролике!

До встречи во втором полуфинале 14 января и в финале 11 февраля. Всем участникам удачи! 

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