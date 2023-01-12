ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония на шаг ближе к Евровидению: среди первых финалистов и парень из Ласнамяэ

Итак, среди пяти первых финалистов: Andreas, OLLIE, Anett x Fredi, Bedwetters и Janek. Следующая пятерка определится 14 января 2023 года.

И если для телезрителей шоу началось полвосьмого вечера, то для журналистов, съемочной группы и поклонников конкурса Eesti Laul значительно раньше. За полтора часа до старта нацотбора начали приходить первые зрители – родители с детьми, а все звезды первого полуфинала вышли в фойе Viimsi Artium на автограф-сессию. Для кого-то из участников, возможно, это первая и последняя такая возможность почувствовать себя настоящей звездой. Самая большая очередь из фанатов выстроилась к артистке со стразами – MIA, однако букмекеры не поддерживают такой ажиотаж вокруг певицы и пророчат ей 9 место в первом полуфинале. На хлеб артистка зарабатывает, занимаясь хиропрактикой.

Первый полуфинал открыл исполнитель из Ласнамяэ Янек, который поразил публику своим отменным вокалом. Жизнь в Лондоне на протяжении почти девяти лет точно помогла ему отточить отличное произношение английских слов. Он входит в ТОП-3 фаворитов букмекеров в первом полуфинале.