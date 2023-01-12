Страна замерла у телеэкранов. Сегодня в Виймси прошел первый полуфинал конкурса Eesti Laul, и десять участников сразились за место в финале, который состоится 11 февраля в ледовом холле Тондираба. Лишь пять из них прошли дальше. И вот их имена, а также яркий репортаж.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония на шаг ближе к Евровидению: среди первых финалистов и парень из Ласнамяэ
Итак, среди пяти первых финалистов: Andreas, OLLIE, Anett x Fredi, Bedwetters и Janek.
Следующая пятерка определится 14 января 2023 года.
И если для телезрителей шоу началось полвосьмого вечера, то для журналистов, съемочной группы и поклонников конкурса Eesti Laul значительно раньше. За полтора часа до старта нацотбора начали приходить первые зрители – родители с детьми, а все звезды первого полуфинала вышли в фойе Viimsi Artium на автограф-сессию. Для кого-то из участников, возможно, это первая и последняя такая возможность почувствовать себя настоящей звездой. Самая большая очередь из фанатов выстроилась к артистке со стразами – MIA, однако букмекеры не поддерживают такой ажиотаж вокруг певицы и пророчат ей 9 место в первом полуфинале. На хлеб артистка зарабатывает, занимаясь хиропрактикой.
Первый полуфинал открыл исполнитель из Ласнамяэ Янек, который поразил публику своим отменным вокалом. Жизнь в Лондоне на протяжении почти девяти лет точно помогла ему отточить отличное произношение английских слов. Он входит в ТОП-3 фаворитов букмекеров в первом полуфинале.
Сам концертный зал, где проходят полуфиналы, очень маленький и в помещении было невероятно душно еще даже до начала шоу, но после зал заполнился публикой. Надеемся, что никто не потеряет сознания. В этом году на конкурсе Eesti Laul произошли изменения. Публика сидит вокруг сцены и зрителей предупредили заранее, что артист может стоять к публике даже задом или боком.
А гринрум в этом году фиолетового цвета, выглядит очень стильно и располагается в самом сердце Viimsi Artium.
Самыми экстравагантными участниками первого полуфинала можно назвать коллектив Bedwetters, напоминающий финскую группу Lordi. И у них сейчас большие шансы на победу, потому что, по версии букмекеров, они номер один в первом полуфинале.
Журналисты в пресс-центре остались в восторге после номера одного из главных фаворитов первого полуфинала – Ollie, чей внешний вид и манера подачи песни напоминает финских рокеров The Rasmus. Сам Ollie вспомнил одну из композиций, ранее представленных на Евровидении, в исполнении легендарного Иво Линна и Марьи-Лийс Илус – Kaelakee hääl.
Зал визжал и рукоплескал певцу Andreas. Наверное, потому что в зрительном зале много молодежи, а он один из самых молодых исполнителей сегодня, певец недавно закончил среднюю школу.
Участников первого полуфинала угощают полезным для иммунной системы напитком – кипяченой луковой водой со льдом.
12 баллов от одного из членов жюри заслужили: дважды Anett x Fredi, Andreas, ELLIP, Ollie. Но это не прошедшие в финал, это лишь любимцы жюри.
Финалистов также помогают выбрать не только члены профессионального жюри, в состав которого входят известные радиоведущие и продюсеры, но и зрители, отправляя смс и звоня за любимых. Стоимость одного голоса – 1 евро и 70 центов.
Список участников первого полуфинала:
1. Janek, «House of Glass»: 900 7001
2. ELLIP, «Pretty Girl»: 900 7002
3. kaw, «Valik»: 900 7003
4. MERLYN, «Unicorn Vibes»: 900 7004
5. MIA, «Üks samm korraga»: 900 7005
6. Neon Letters & Maiko, «Tokimeki»: 900 7006
7. OLLIE, «Venom»: 900 7007
8. Andreas, «Why Do You Love Me»: 900 7008
9. Bedwetters, «Monsters»: 900 7009
10. Anett x Fredi, «You Need to Move On»: 900 7010
Второй полуфинал конкурса состоится уже в эту субботу, 14 января, в том же месте. Фаворитом в субботу признана нарвская певица Алика.