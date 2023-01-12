Она закончила школу в Нарве, он – в Ласнамяэ. На этой неделе они выступят на одной сцене в Виймси, но в разные дни. Их объединяет одно – желание выйти в финал национального отбора на Евровидение от Эстонии Eesti Laul. Букмекеры считают этих русскоязычных исполнителей главными фаворитами местного отбора в этом году.
Русскоязычные артисты – фавориты Eesti Laul 2023: кто из них победит в нацотборе и поедет на Евровидение?
Но кроме Алики Миловой и Янека Валгепеа, о которых идет речь в нашем вступлении, есть еще достойные артисты в Эстонии, которые поборются за путевку на Евровидение в Ливерпуль уже в четверг и субботу на этой неделе.
В день первого полуфинала Eesti Laul мы взглянули на прогнозы букмекеров и рассказываем вам о главных фаворитах национального отбора в этом году.
На чью же победу больше всего делаются ставки в этом году? Итак, по прогнозам букмекеров в общей таблице пока лидирует уроженка Нарвы и победительница конкурса Eesti otsib Superstaari Алика Милова с песней Bridges, хотя еще на прошлой неделе фаворитом был Янек Валгепеа из Ласнамяэ с песней House of Glass.
Рассказываем вам о трех представителях каждого из полуфиналов, занимающих лидирующие позиции в таблице букмекеров.
Первый полуфинал:
OLLIE
Оливер Мазурчак, выступающий под сценическим именем OLLIE, в данный момент занимает первую позицию в рейтинге первого полуфинала. В середине декабря в программе Terevisioon Оливер признался, что его целью не является победа в песенном конкурсе, главное – получить удовольствие от всего процесса. Артист признался, что ему очень тяжело исполнять свою конкурсную песню Venom. По его словам, композиция усложнена вокальными приемами, которые приходится использовать. «Это не песня с плавным исполнением, здесь надо добавить хрипотцы и металл-звучания», – сказал он.
Bedwetters
Вторую строчку занимает группа Bedwetters, которая была основана в Пярну в 2004 году. В ноябре 2007 года на гала-концерте премии MTV Europe Music Awards в Мюнхене группа получила награду Лучший новый исполнитель и выступила с лайв-концертом для миллионов телезрителей. Коллектив прекратил свою деятельность в 2013 году, но возобновил ее с 2022 года.
JANEK
По состоянию на утро четверга Янек Валгепеа занимает третью строчку в таблице первого полуфинала. Янек больше восьми лет проживает в Лондоне, где получил высшее музыкальное образование. В 2012 году был финалистом конкурса Eesti Otsib Superstaari, где завоевал шестое место, а в 2023 году вышел в полуфинал Eesti Laul. На конкурсе Янек представит песню House Of Glass. Школа, в которой учился Янек в Таллинне, гордится артистом и призывает всех болеть за певца. Это была гимназия Паэ. Смотрите «Лимонад-шоу» с Янеком Валгепеа на Limon.ee.
Второй полуфинал:
Alika
Сейчас таблицу второго полуфинала возглавляет уроженка Нарвы и победительница конкурса Eesti otsib Superstaari Алика Милова с песней Bridges, так что пока у нее есть все шансы, чтобы представить в этом году Эстонию на конкурсе Евровидение, который пройдет в Великобритании. Конкурсная песня артистки написана в сотрудничестве со знаменитым продюсером из Нидерландов Ваутером Харди, сочинившем песню-победительницу Евровидения-2019 Arcade, которую исполнил Дункан Лоуренс. Смотрите шоу Limon LIVE с участием Алики Миловой, в котором она сказала, что гордится тем, что из Нарвы.
SISSI
Вторую строчку занимает Сисси Нилия Бенита, дочь Дэйва Бентона, который с дуэте с Танелем Падаром в 2001 году победил на конкурсе Евровидение в Недерландах с песней Everybody. Как и отец, певица Сисси Нилия Бенита занимается музыкой. Она заняла второе место в седьмом сезоне телепередачи «Эстония ищет суперзвезду», уступив Уудо Сеппу. Уже не в первый раз она, как и ее отец, стремится покорить сцену Евровидения.
INGER
INGER – сценический псевдоним Ингера Фридолина, 23-летнего певца и автора песен из Эстонии, который сейчас занимает третью строчку в рейтинге второго полуфинала конкурса. Уроженец Таллинна Фридолин впервые прославился в 2017 году, дойдя до финала Noortebänd. INGER дважды принимал участие в Eesti Laul: в 2019 году с песней Coming Home и снова в следующем году с песней Only Dream. Его третья работа на конкурсе – Awaiting You – написана самим Ингером вместе с Оливером де ла Роса Падилья и Софией-Лийз Лийв.
Первый полуфинал главного эстонского конкурса года – Eesti Laul 2023 состоится уже сегодня, 12 января, в Viimsi Artium. Второй полуфинал пройдет в эту субботу, 14 января, а грандиозный финал состоится 11 февраля в ледовом холле Тондираба. Все три мероприятия будут вести Тынис Нийнеметс и Грете Кульд. Трансляции I и II полуфиналов можно посмотреть на телеканале ETV с началом в 19:30.
Порядок выступлений в I полуфинале:
- Janek
- Ellip
- Kaw
- Merlyn
- Mia
- Neon Letters & Maiko
- Ollie
- Andreas
- Bedwetters
- Anett x Fredi
Порядок выступлений во II полуфинале:
- Inger
- Linalakk, Bonzo
- Meelik
- Elysa
- Robin Juhkental
- M Els
- Wiiralt
- Sissi
- Carlos Ukareda
- Alika