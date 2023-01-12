Русскоязычные артисты – фавориты Eesti Laul 2023: кто из них победит в нацотборе и поедет на Евровидение?

Но кроме Алики Миловой и Янека Валгепеа, о которых идет речь в нашем вступлении, есть еще достойные артисты в Эстонии, которые поборются за путевку на Евровидение в Ливерпуль уже в четверг и субботу на этой неделе.

В день первого полуфинала Eesti Laul мы взглянули на прогнозы букмекеров и рассказываем вам о главных фаворитах национального отбора в этом году.

На чью же победу больше всего делаются ставки в этом году? Итак, по прогнозам букмекеров в общей таблице пока лидирует уроженка Нарвы и победительница конкурса Eesti otsib Superstaari Алика Милова с песней Bridges, хотя еще на прошлой неделе фаворитом был Янек Валгепеа из Ласнамяэ с песней House of Glass.

Рассказываем вам о трех представителях каждого из полуфиналов, занимающих лидирующие позиции в таблице букмекеров.

Первый полуфинал:

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