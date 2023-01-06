LIMON LIVE ⟩ «Некоторые стесняются говорить, где родились. Особенно если в Нарве»: суперзвезда Алика Милова гордится родным городом

Фото: Taavi Sepp

«Город сердца – это Нарва. А как город продвижения, какого-то актива, что мне тоже очень нравится, это Таллинн. Нельзя выбрать», – разводит руками Алика. Родилась она в Нарве, там же и училась. Увы, в последнее время в родной город удается приезжать не так часто, как хотелось бы.

«Пару недель назад пред Рождеством была в Нарве, – рассказывает Милова – Очень была рада туда приехать – прямо улыбка до ушей. Вышла на вокзал, пошла, папа меня встретил. Я Нарву очень люблю. С годами начала любить все больше и больше. Стараюсь приезжать, но на самом деле не очень часто это бывает. Потому что график очень насыщенный в Таллинне».

На вопрос ведущего шоу, не обижается ли Алика, если ее называют нарвской певицей, она ответила: «Для меня это, наоборот, комплимент. Знаю, что некоторые люди стесняются или как-то недоговаривают, откуда они родом. Особенно, если ты из Нарвы. При данных событиях, понятное дело, русскоговорящий город и все дела... Но меня это совершенно никак не касается. Для меня, наоборот, классно, что я родилась в другом городе».

Алика Милова вытаскивает вопрос из шляпы Фото: Taavi Sepp

Зашел разговор в Limon LIVE и о новом фильме про Уитни Хьюстон «Я хочу с кем-нибудь потанцевать». Оказалось, что Алика совсем недавно посмотрела его в кинотеатре. Певица даже призналась, что у нее с американской поп-звездой есть одна общая вредная привычка. Также Алика откровенно рассказала ведущим, что родители ее не захваливают, а напротив, могут сделать замечание. К такой критике Алика относится адекватно.

«Например, было пару замечаний по поводу стиля. Когда у меня вообще не было денег, я ходила в Humana покупать огромные штаны и огромные рубашки. Олд скул, хип-хоп... Это было бы в принципе стильно, но иногда действительно был перебор», – с улыбкой признается Милова.