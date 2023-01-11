ПОЕМ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ⟩ Сегодня в гостях «Лимонад-шоу» один из фаворитов Eesti Laul – Янек Валгепеа

Янке Валгепеа – больше восьми лет проживает в Лондоне, где получил высшее музыкальное образование. В 2012 году был финалистом конкурса Eesti Otsib Superstaari, где завоевал шестое место, а в 2023 году вышел в полуфинал Eesti Laul.

На конкурсе Янек представит песню House Of Glass, которая была написана в соавторстве с известным артистом и продюссером Хьетилем Мерландом из Норвегии. Мерланд представлял Норвегию на Евровидение в 2015 и завоевал восьмое место, а также выиграл норвежский конкурс во второй раз в 2020 году с песней Ulrikke - Attention, с которой должен был ехать на Евровидение, но из-за пандемии конкурс был отменен.