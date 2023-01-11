В гостях «Лимонад-шоу» один из фаворитов первого полуфинала Eesti Laul – Янек Валгепеа, который рассказал, каково учиться за границей, с какими сложностями он столкнулся и о чем мечтает.
«Я очень сильно психанул и ушел со второго курса»: как жизнь в Лондоне изменила ласнамяэского парня
Янек Валгепеа – больше восьми лет проживает в Лондоне, где получил высшее музыкальное образование. В 2012 году был финалистом конкурса Eesti Otsib Superstaari, где завоевал шестое место, а в 2023 году вышел в полуфинал Eesti Laul.
По мнению букмекеров, Янек имеет все возможности выйти в финал конкурса и является одним из трех фаворитов первого полуфинала.
– Янек, расставь, пожалуйста, точки на i: фамилия у тебя эстонская, школу закончил русскую, а гражданство получил в Великобритании, как так вышло?
– Всё очень просто: моя бабушка сибирская эстонка, она переехала в Эстонию, когда ей было где-то 20 лет, затем она встретила дедушку эстонец и так наша семья образовалась. В семье говорят и на русском, и на эстонском. Я ходил в эстонский садик и среднюю школу, в один момент пришлось сменить школу и выбор пал на русскую гимназию – мне нравилось там учиться!
– По мнению букмекеров ты входишь в тройку фаворитов первого полуфинала: как ты относишься к такому статусу?
– Очень позитивно! Это дает мне больше самоуверенности, но расслабляться нельзя, на сцену надо выходить и спеть максимально душевно.
– Расскажи про жизнь в Англии, как ты там оказался?
– У меня давно была заветная мечта поехать учиться заграницу, но случилось так, что посчастливилось принять участие в шоу Eesti otsib superstaari, а мне тогда было 18 лет только, и послевкусие от шоу и мысль о том, что вдруг предложат еще какие-то проекты не дали мне уехать в другую страну.
Я поступил на факультет итальянского языка, и та произошел такой момент, что я не сделал домашнее задание по дополнительному предмету - шведскому языку, и мне учитель сказал, что надо выбирать или учеба или работа. Я очень сильно психанул и это был мой последний день учебы, я ушел со второго курса. После, наконец-то поступил в Англию, в Лондонский музыкальный колледж и закончил учебу уже там, получил бакалавра по музыкальному исполнению.
– Чему тебя научила Англия?
– Курс концентрировался на исполнении песни, мам с нуля никого не учили и был расчет на то, что приезжает уже готовый артист. Каждую неделю мы должны были учить новую песню из абсолютно разных направлений, и ты не знаешь, какая песня у тебя будет на экзамене в конце курса – ты должен знать все.
– Приходилось ли тебе в Англии выбирать между учебой и работой?
– Я подрабатывал. Работал в отеле на пол ставки: два-три дня в неделю. Учеба была не каждый день – 13 часов в неделю, потому что они от тебя хотят больше самостоятельной работы.
Я безумно благодарен Eesti autorite ühing, Eesti esimene satelliit за то, что поддерживали и дали возможность учиться.
Я всегда говорю всем артистам, не бойтесь ехать за границу учиться на театральное искусство, или пение, любое творческое направление. У нас есть в Эстонии институции, в которые можно отправить заявку и вас поддержат и помогут.
– В чем отличие жизни в Англии от жизни в Эстонии?
– Есть свои плюсы и свои минусы. Например, в Эстонии в общественном транспорте гораздо тише и спокойнее. В Англии в общественном транспорте очень шумно: люди обсуждают по громкой связи свои проблемы, решают бытовые вопросы, весь гул очень отвлекает. Решение – надеть свои наушники и час слушать музыку, пока едешь до дома.
В общественном транспорте очень шумно: люди обсуждают по громкой связи свои проблемы, решают бытовые вопросы
– Что для тебя значит участие в конкурсе Eesti Laul?
– Это очень высокий уровень. Сбылась моя заветная мечта. Я очень хотел спеть перед эстонской публикой и порадовать её своей музыкой.
– Как ты оцениваешь свои шансы на победу в Eesti Laul?
– Я думаю, шанс есть, но не знаю насколько он большой.
– Участники конкурса Eesti Laul для тебя конкуренты/соперники или коллеги?
– Конкурсы созданы для того, чтобы их побеждать, но конкурсанты для меня все-таки коллеги. С ними мы каждый день где-то встречаемся, вместе работаем и на других проектах. Мне очень понравилось в этом году на конкурсе Eesti Laul то, что на сцене нет таких популярных, именитых участников, артистов, которые там каждый год. Масса новых знакомых, свежих лиц.
– Кто для тебя главный конкурент в этом году?
– Очень много достойных артистов! Мне кажется, что это единственный год в истории Eesti Laul, когда никто действительно не знает, кто выиграет, потому что фаворитов действительно много. Это хорошо для нас артистов, потому что мы не идем на конкурс, заранее зная, что проиграем.
На конкурсе Янек представит песню House Of Glass, которая была написана в соавторстве с известным артистом и продюссером Хьетилем Мерландом из Норвегии. Мерланд представлял Норвегию на Евровидение в 2015 и завоевал восьмое место, а также выиграл норвежский конкурс во второй раз в 2020 году с песней Ulrikke - Attention, с которой должен был ехать на Евровидение, но из-за пандемии конкурс был отменен.