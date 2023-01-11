«Я очень сильно психанул и ушел со второго курса»: как жизнь в Лондоне изменила ласнамяэского парня

Янек Валгепеа – больше восьми лет проживает в Лондоне, где получил высшее музыкальное образование. В 2012 году был финалистом конкурса Eesti Otsib Superstaari, где завоевал шестое место, а в 2023 году вышел в полуфинал Eesti Laul.

По мнению букмекеров, Янек имеет все возможности выйти в финал конкурса и является одним из трех фаворитов первого полуфинала.

– Янек, расставь, пожалуйста, точки на i: фамилия у тебя эстонская, школу закончил русскую, а гражданство получил в Великобритании, как так вышло?

– Всё очень просто: моя бабушка сибирская эстонка, она переехала в Эстонию, когда ей было где-то 20 лет, затем она встретила дедушку эстонец и так наша семья образовалась. В семье говорят и на русском, и на эстонском. Я ходил в эстонский садик и среднюю школу, в один момент пришлось сменить школу и выбор пал на русскую гимназию – мне нравилось там учиться!

– По мнению букмекеров ты входишь в тройку фаворитов первого полуфинала: как ты относишься к такому статусу?

– Очень позитивно! Это дает мне больше самоуверенности, но расслабляться нельзя, на сцену надо выходить и спеть максимально душевно.

– Расскажи про жизнь в Англии, как ты там оказался?