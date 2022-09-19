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КОНКУРС! ⟩ Мы пофантазировали за вас: как бы выглядели парки Таллинна с алкоголиками и бомжами

Limon.ee
Мы пофантазировали за вас: как бы выглядели парки Таллинна с алкоголиками и бомжами
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Парк Таллинна
Парк Таллинна Фото: Taavi Sepp/Andreas Vinkel

Продолжая тему парков для распития алкогольных напитков, мы в редакции Limon.ee решили немного пофантазировать и нарисовать алкоголиков в разных столичных парках. 

Всё началось с того, что в Вильянди открыли парк для тех, кто любит заложить за воротник. Мы тут же провели народный опрос в Таллинне, чтобы узнать у местных жителей, как им идея создать нечто подобное и в столице. Своими мнениями также поделились старейшины всех районов Таллинна и вице-мэр города Владимир Свет

Фотограф Limon.ee снял пустые скамейки в пяти столичных парках, а наш художник нарисовал на них алкоголиков. Вот что получилось: 

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