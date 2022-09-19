КОНКУРС! ⟩ Мы пофантазировали за вас: как бы выглядели парки Таллинна с алкоголиками и бомжами

Всё началось с того, что в Вильянди открыли парк для тех, кто любит заложить за воротник. Мы тут же провели народный опрос в Таллинне, чтобы узнать у местных жителей, как им идея создать нечто подобное и в столице. Своими мнениями также поделились старейшины всех районов Таллинна и вице-мэр города Владимир Свет.