Распитие спиртных напитков в общественных местах в Эстонии запрещено. Не разрешается никакой алкоголь ни в каких количествах. Но иногда городские власти идут на уступки желающим заложить за воротник, как случилось в городе Вильянди.
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НАРОДНЫЙ ОПРОС ⟩ «Пощадите Ласнамяэ!»: таллиннцы предложили сделать парк алкоголиков в центре и окультуриваться вместе
«Пощадите Ласнамяэ!»: таллиннцы предложили сделать парк алкоголиков в центре и окультуриваться вместе
В конце июля Вильяндиская мэрия открыла в парке Валуоя, расположенном в самом центре города, зону отдыха для бомжей и выпивох, ее же прозвали парком для пьяниц. Портал Limon не мог обойти эту тему и идею стороной. Мы пошли в народ, чтобы узнать, как люди относятся к идее создать алкопарк в Таллинне. Если согласны, то где бы он мог быть? Начали наш опрос в парке Кадриорг, а закончили в ласнамяэском Тондираба.