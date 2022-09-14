Владимир Свет: парк для алкоголиков вызывает интерес

Комментирует Владимир Свет, вице-мэр Таллинна по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды:

– Эксперимент города Вильянди с выделением части городского пространства под парк для алкоголиков определенно вызывает интерес. В то же время, таллиннские парки открыты для всех людей, и мы предполагаем, что подавляющее большинство из них не нарушает общественный порядок.

Тем не менее, наличие проблемы очевидно. Сейчас мы занимаемся ее последствиями, то есть поддержанием общественного порядка. С этой целью районным управам Таллинна выделены средства для найма охранных предприятий, чтобы они занимались непрерывным наблюдением за особо проблемными участками и могли вмешаться в случае необходимости. Муниципальная полиция также помогает бороться с нарушениями общественного порядка.

Постоянное употребление алкоголя в больших количествах, безусловно, является социальной проблемой. При этом она и проявляется в городском пространстве, и влияет на чувство защищенности горожан.

Отдельная проблема – наплевательское отношение многих продуктовых и алкогольных магазинов к закону: алкоголь часто продают тем, кто уже явно пьян!

К сожалению, у полиции нет возможности контролировать это в достаточной степени.

Органы местного самоуправления должны решать проблемы, связанные с пьянством, во взаимодействии с государством посредством профилактики, эффективных схем лечения и реабилитации, которых на данный момент, учитывая масштабы проблемы, явно недостаточно или вовсе нет. Социальный работник или лечащий врач должны направить человека за помощью в соответствующее место, а не в парк, где можно выпить со спокойной душой и продолжить наносить ущерб как собственному здоровью, так и чувству безопасности общества.

Пусть парк и дальше будет предназначен для всех: человека средних лет, выгуливающего собаку, ребенка, играющего с друзьями, или пожилой дамы, отдыхающей на скамейке.

Место пьяницы не в парке, а там, где ему действительно помогут.