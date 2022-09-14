Этим летом мэрия Вильянди приняла новаторское решение и обустроила в центре города парк для пьяниц. Чтобы все местные бомжи и алкоголики были под присмотром. Допускает ли таллиннское руководство лаунж-зону для выпивох?
Владимир Свет: парк для алкоголиков вызывает интерес
Комментирует Владимир Свет, вице-мэр Таллинна по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды:
– Эксперимент города Вильянди с выделением части городского пространства под парк для алкоголиков определенно вызывает интерес. В то же время, таллиннские парки открыты для всех людей, и мы предполагаем, что подавляющее большинство из них не нарушает общественный порядок.
Тем не менее, наличие проблемы очевидно. Сейчас мы занимаемся ее последствиями, то есть поддержанием общественного порядка. С этой целью районным управам Таллинна выделены средства для найма охранных предприятий, чтобы они занимались непрерывным наблюдением за особо проблемными участками и могли вмешаться в случае необходимости. Муниципальная полиция также помогает бороться с нарушениями общественного порядка.
Постоянное употребление алкоголя в больших количествах, безусловно, является социальной проблемой. При этом она и проявляется в городском пространстве, и влияет на чувство защищенности горожан.
Отдельная проблема – наплевательское отношение многих продуктовых и алкогольных магазинов к закону: алкоголь часто продают тем, кто уже явно пьян!
К сожалению, у полиции нет возможности контролировать это в достаточной степени.
Органы местного самоуправления должны решать проблемы, связанные с пьянством, во взаимодействии с государством посредством профилактики, эффективных схем лечения и реабилитации, которых на данный момент, учитывая масштабы проблемы, явно недостаточно или вовсе нет. Социальный работник или лечащий врач должны направить человека за помощью в соответствующее место, а не в парк, где можно выпить со спокойной душой и продолжить наносить ущерб как собственному здоровью, так и чувству безопасности общества.
Пусть парк и дальше будет предназначен для всех: человека средних лет, выгуливающего собаку, ребенка, играющего с друзьями, или пожилой дамы, отдыхающей на скамейке.
Место пьяницы не в парке, а там, где ему действительно помогут.
Создание отдельного парка пьяниц в виде какой-то резервации не служит этой цели, и в Таллинне мы их создавать не будем.