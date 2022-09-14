Оазис для пьяниц в Таллинне: быть или не быть?

Я не вижу ни в Таллинне, ни, в частности, в Ласнамяэ, места, где мог бы быть организован подобный парк. Наши парки открыты для всех, кто хочет безопасно и приятно провести время: для семей с детьми, молодых и пожилых, и даже для домашних любимцев, но вот употреблять алкоголь в них нельзя. При планировании городского пространства мы стараемся выбирать инвентарь, устанавливать освещение и высаживать зелень так, чтобы не создавать новых удобных мест для подобных компаний. При необходимости заказываем услуги охранных фирм. Также мы активно сотрудничаем с полицией в связи с проблемами, вызванными употреблением алкоголя в общественных местах. Полиция, в силу своей загруженности, не всегда успевает в должном количестве заниматься данными вопросами и налицо необходимость в дополнительных ресурсах. В Таллинне эту проблему решить намного легче, чем в других местных самоуправлениях, поскольку у нас есть муниципальная полиция, которая готова этими вопросами заниматься, если государство расширит их полномочия.