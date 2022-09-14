Парк для пьяниц в столице не появится: старейшины разных районов Таллинна, пожалуй, никогда еще не были так единодушны.
Оазис для пьяниц в Таллинне: быть или не быть?
Решение, принятое летом городским управлением Вильянди, создать в центре города зону отдыха для бомжей и выпивох сначала воспринялась как шутка, позже – вызвала бурные обсуждения в обществе.
Напомним, что в конце июля Вильяндиская мэрия открыла в парке Валуоя, расположенном в самом центре города, зону отдыха для бомжей и выпивох, ее же прозвали парком для пьяниц.
Мэр Вильянди Мадис Тимпсон, который всегда оставался преданным своему родному городу, объяснил такое нестандартное решение тем, что подобный контингент всегда собирался возле рынка и прилегающего к нему парка Валуоя. Так исторически сложилось, и любые попытки отвадить алкашей от этого места всегда заканчивались неудачей. Управа Вильянди решила проявить изобретательность и устроила для выпивох свое место отдыха, подальше от приличных граждан. В «алкопарк» площадью около двадцати квадратных метров привезли скамейки, мусорные контейнеры и биотуалет. А обустроили его в укромном уголке парка Валуоя, спрятанном от глаз прохожих. Репортаж из парка пьяниц можно найти ЗДЕСЬ!
Казалось бы, все логично: не можешь разрешить ситуацию – возьми ее под контроль, к тому же для парка пьяниц были выделены дополнительные патрули, следящие за порядком. Но вот незадача – в Таллинне вдохновляться необычным опытом вильяндиских коллег никто не намерен.
Мы обратились к старейшинам разных районов Таллинна, чтобы узнать, как они относятся к креативному решению управы Вильянди и не подумают ли при случае и в своем районе открыть подобный парк для выпивох.
Старейшина Кекслинн Моника Хауканымм: оазисов для алкоголиков в центре не будет!
Я не поддерживаю идею создания парка, наподобие Вильянди, в центре Таллинна. Парки предназначены для использования всеми жителями и гостями города в соответствии с правилами чистоты и общественного порядка. Например, парки в зоне бастионов вокруг Старого города используются для различных школьных занятий, а также для семейных прогулок и отдыха. Нет никаких оснований для превращения некоторых парков в центре города в официальные оазисы для алкоголиков.
Все граждане, включая любителей выпить, должны соблюдать правила поведения в общественных местах. Нельзя терпеть и поощрять пьянство! Пьяные, буйные и нарушающие порядок люди, мешающие своим поведением порядочным согражданам – серьезная социальная проблема. Необходимо устранить причины алкогольной зависимости и упадка, обеспечить программы лечения и реабилитации на национальном, местном и государственном уровнях.
Старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко: идея Вильянди – интересная
Идея Вильянди, конечно, интересная, но лично я ее не поддерживаю. Во-первых, алкоголизм – это болезнь, которую нужно лечить, а не создавать условия для ее развития. Во-вторых, создание подобного парка не гарантирует того, что все будут пить только в нем. Помимо этого есть риск, что в этой зоне возрастут проблемы с безопасностью, что, в свою очередь, заставит местное самоуправление тратить на содержание парка значительно больше ресурсов.
Любители выпить не живут в этом парке, а временно проводят время, а значит, рано или поздно они в пьяном состоянии иначе окажутся на улицах местного самоуправления. В-третьих, в Эстонии в общественных местах употребление алкоголя запрещено из понимания безопасности как для самих нетрезвых, так и для окружающих людей. Немаловажно и то, чтобы мы не давали будущим поколениям сигнал, что подобное поведение – это нормально.
Я не вижу ни в Таллинне, ни, в частности, в Ласнамяэ, места, где мог бы быть организован подобный парк. Наши парки открыты для всех, кто хочет безопасно и приятно провести время: для семей с детьми, молодых и пожилых, и даже для домашних любимцев, но вот употреблять алкоголь в них нельзя. При планировании городского пространства мы стараемся выбирать инвентарь, устанавливать освещение и высаживать зелень так, чтобы не создавать новых удобных мест для подобных компаний. При необходимости заказываем услуги охранных фирм. Также мы активно сотрудничаем с полицией в связи с проблемами, вызванными употреблением алкоголя в общественных местах. Полиция, в силу своей загруженности, не всегда успевает в должном количестве заниматься данными вопросами и налицо необходимость в дополнительных ресурсах. В Таллинне эту проблему решить намного легче, чем в других местных самоуправлениях, поскольку у нас есть муниципальная полиция, которая готова этими вопросами заниматься, если государство расширит их полномочия.
Старейшина Кристийне Яанус Рийбе: 360-градусные камеры 24 часа в сутки
Я не поддерживаю создание парка для пьяниц в Кристийне, потому что наши парки предназначены для всех жителей. Что же касается личностей, употребляющих алкоголь и нарушающих общественный порядок, мы обозначили на карте района места их сборищ, чтобы обратить на них внимание полиции и МуПо. Летом по этим маршрутам был введен дополнительный патруль охранных фирм. При необходимости туда вызывали полицию, скорую помощь или спасательные службы.
В последние годы в нескольких местах района были установлены 360-градусные камеры, которые записывают изображение 24 часа в сутки и передают его непосредственно в центр управления полиции. Во дворах, где возникают проблемы, связанные с употреблением алкоголя, мы разместили таблички с логотипом района Кристийне: «В этом дворе запрещено быть пьяным и употреблять алкоголь». Например, в саду Отто Крамера на улице Кеэмия была установлена такая табличка.
Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап: расширить полномочия МуПо
В Пыхья-Таллинне такая зона точно не будет создана. Как сделать так, чтобы зеленые парковые зоны оставались чистыми и приятными для всех жителей города – это задача, в первую очередь, для района, полиции и МуПо. Стражи порядка делают хорошую работу, но их ресурсы ограничены. На самом деле, для повышения безопасности в городе необходим дополнительный ресурс, и это МуПо. Расширение их полномочий позволит полиции сосредоточиться на более серьезных правонарушениях.
Старейшина Хааберсти Олег Сильянов: бороться с причиной, а не со следствием
В Хааберсти не планируется создавать отдельную зону для пьяниц. Во-первых, подобная инициатива дала бы неверный сигнал общественности, создание отдельной зоны отдыха для пьяниц может быть расценено как пропаганда нездорового образа жизни и популяризация пьянства. Во-вторых, пьянство – это прежде всего порок, и с людьми, распивающими алкоголь в общественном месте, необходимо бороться. Эти задачи должна решать полиция и муниципальная полиция, которые должны обеспечить в городе и в нашем районе общественный порядок. Если у полиции не хватает для этого ресурсов, то необходимо расширить права муниципальной полиции и наделить их соответствующими полномочиями. Пьяницы – это также социальная проблема, наша задача как самоуправления – бороться с причинами, а не со следствием.