ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Смотри, как проводили субботний вечер посетители «парка пьяниц» в Вильянди

Зона отдыха находится в Вильянди на склоне долины Валуоя. Место на редкость красивое, а рядом со скамейками по просьбе отдыхающих установлен мусорный бак.

«Через дорогу есть алкогольный магазин. Дружелюбные местные жители, которые говорили с нами, сказали, что гостям города здесь всегда рады».

Алкогольный магазин через дорогу от зоны отдыха. Фото: Erakogu

Все любители алкоголя, которые были в парке в субботу вечером, были спокойны и вежливы и благодарны мэру Вильянди Мадису Тимпсону за то, что для них было создано такое место. Часть группы купила 2 литра пива и водку Mulgi в магазине напротив парка и наслаждалась напитками прекрасным летним вечером.

В субботу вечером знакомые собрались в парке. Фото: Erakogu

«Вильянди известен во всей Эстонии своими инновационными решениями, такими как интерактивная статуя Яака Йоала, а теперь и этот уютный уголок. В то время как в других частях Эстонии любителям выпить приходится идти за магазином, в нашем городе это не так», — сказал один из жителей Вильянди, находившийся в парке.