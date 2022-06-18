Ученые выяснили, как первая буква имени влияет на характер человека

Д: Размышление, обдумывание перед началом какого-либо дела, готовность всегда помогать, иногда присущи капризность. Личность с буквой Д в имени храбрая и обаятельная, семья всегда на первом месте. Бывает жестокой. Если допустит в чем-то ошибку, всегда ждет за это наказание. Романтик в отношениях и фантазер в сексе.

Е: Необходимость в общении и высказывании своих мыслей, дальновидный, временами болтливый человек. Данная буква в имени дает человеку две особенности: влечение к власти и бесхитростность. Напористо достигают желаемого, не любят одиночество. Покорить такого человека не очень легко, так как они любят независимость. Стремятся к самовыражению и очень проницательны. Богатство внутреннего мира и гармония позволяет такому человеку жить насыщенной и красивой жизнью.

Ж: Напористый и удачливый по жизни тот, в чьем имени есть буква Ж. Несмотря ни на что добиваются успехов во всем, за чтобы не взялись. Мнение окружающих для них очень важно, можно сказать, что даже зависят от него. Очень честный и преданный, ждет того же от своего партнера и окружающих его людей. Заботясь о людях, такой человек пытается окружить их опекой. Присущи небольшая мелочность, но внутренний мир у них богатый, жить любят в гармонии.