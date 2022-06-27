Гороскоп на 27 июня: Тельцам – важные события, Девам – удачные покупки, Рыбам – денежное везение

Овен

В начале дня старайтесь не принимать поспешных решений и делать скоропалительных выводов. Постарайтесь разобраться в сложившейся ситуации и составить план действий. Необдуманные поступки могут обернуться неприятностями. Вооружившись спокойствием и хладнокровием можно оставить своих недругов и соперников далеко позади и добиться желаемого. Во второй половине дня вас порадуют хорошие новости. Они будут незначительными, но настроение поднимут. Появится шанс познакомиться с интересными людьми и приятно провести время.

Телец

В этот день Тельцам будет сложно сосредоточиться на текущих делах. Вы постоянно отвлекаетесь на размышления о прошлом и будущем. Однако события сегодняшнего дня могут стать решающими для вашего дальнейшего благополучия, поэтому стоит уделить им максимальное внимание. Не исключены неприятные известия. Однако не спешите верить на слово, любую информацию нужно тщательно проверить. Возможно, кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Хороший день для общения с родными и близкими, они смогут поддержать вас и оказать нужную помощь.

Близнецы

В первой половине дня важно держаться подальше от конфликтных ситуаций. В общении с окружающими нужно обходить острые углы и проявлять гибкость. Несмотря на то, что люди склонны критиковать и замечать любой недостаток, сохраняйте спокойствие. Во второй половине дня наступает время для продуктивной работы. Вы сможете понять как действовать, чтобы быстрее добиться желаемого.

Рак