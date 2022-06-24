Гороскоп на 24 июня 2022 для всех: Тельцам - тайфун в любви, Девам - скандал, Овнам - награда

Рыбы

Не бойтесь признавать свои ошибки - это покажет вас как мудрого человека. Кроме того, в некоторых конфликтах виноваты исключительно вы сами.

Рыбы могут столкнуться с влиятельными и напористыми людьми в работе. Возможно, вам придётся проявить дополнительное терпение, чтобы достичь успеха.

Рак

Непростой день. Если вы не усмирите гордость и амбиции, то есть риск испортить отношения со второй половинкой, членом семьи, коллегами, начальством.

Вероятны неожиданные визиты старых знакомых. Кроме того, вас ждут денежные поступления и подарки.

Скорпион

Скорпионам нужно будет принять непростое решение. Взвесьте все за и против.

Этот день благоприятен для новых начинаний. Даже если кажется, что это слишком сложно, вам удастся во всем разобраться и получить нужный результат.

Козерог

Звезды советуют Козерогам отбросить все сомнения и посмотреть на ситуацию под другим углом. Перед вами откроются совершенно новые перспективы.

Слишком много людей могут требовать от вас времени. Вы захотите помочь всем, но может не хватить на это энергии, поэтому сконцентрируйтесь на самом важном.

Телец

Финансы - это тот вопрос, который будет занимать все мысли Тельцов. Появится шанс выгодно вложить деньги. При этом рискованных операций стоит избегать.

Если вам хочется сильных ощущений, лучше устройте себе тайфун в личной жизни.

Дева