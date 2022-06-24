Сказочное богатство и невероятная удача: три знака зодиака в списках любимчиков фортуны до конца лета 2022

Скорпион

Представители водного знака зодиака все внимание будут уделять вопросам профессионального роста и карьеры. Ваши целеустремленность и настойчивость помогут достичь желаемых результатов и добиться повышения. Новые начинания увенчаются успехом и принесут вам большую прибыль. Вы рационально распоряжаетесь деньгами, и это помогает приумножить капитал и совершить крупные покупки. Прислушивайтесь к интуиции, она поможет принять правильное решение. Не бойтесь рисковать – удача на вашей стороне.

Стрелец

Стрельцы смогут добиться не только карьерного повышения и роста доходов, но и завоевать уважение коллег и начальства и повысить авторитет. Не исключены солидные денежные поступления – увеличение зарплаты или большая премия. Если вы вкладывали деньги в инвестиции, они начнут приносить небольшую прибыль. Этим летом вы сможете расширить круг знакомств, и некоторые из них могут оказаться весьма полезными для вашей дальнейшей карьеры.

Водолей