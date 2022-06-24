Три представителя зодиакального круга входят в период мощной "белой полосы", которая будет длиться до августа. Все три месяца знакам будет сопутствовать удача в финансовых вопросах и везение во всех сферах жизни.
Сказочное богатство и невероятная удача: три знака зодиака в списках любимчиков фортуны до конца лета 2022
Скорпион
Представители водного знака зодиака все внимание будут уделять вопросам профессионального роста и карьеры. Ваши целеустремленность и настойчивость помогут достичь желаемых результатов и добиться повышения. Новые начинания увенчаются успехом и принесут вам большую прибыль. Вы рационально распоряжаетесь деньгами, и это помогает приумножить капитал и совершить крупные покупки. Прислушивайтесь к интуиции, она поможет принять правильное решение. Не бойтесь рисковать – удача на вашей стороне.
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Стрелец
Стрельцы смогут добиться не только карьерного повышения и роста доходов, но и завоевать уважение коллег и начальства и повысить авторитет. Не исключены солидные денежные поступления – увеличение зарплаты или большая премия. Если вы вкладывали деньги в инвестиции, они начнут приносить небольшую прибыль. Этим летом вы сможете расширить круг знакомств, и некоторые из них могут оказаться весьма полезными для вашей дальнейшей карьеры.
Водолей
Водолеи могут назвать себя настоящими счастливчиками лета. Во всех делах им будет сопутствовать большая удача. Шансы добиться успеха в важной для вас сфере довольно велики. Однако нужно не забывать проявлять инициативу и делать первый шаг. Свободные представители воздушного знака смогут встретить человека со схожими интересами и обрести счастье в любви.