Снова на работу! Давайте вспомним, как задорно прошел Иванов день у жителей Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна

Также мы заглянули на огонек в Ласнамяэ и прогулялись у реки Пирита вместе со всеми отдыхающими. Люди купались, загорали и праздновали Иванов день, но в этот раз более скромно, чем в прошлые годы. Радует, что таллиннцы отнеслись к просьбам властей ответственно. На настроение горожан повлияло и то, что в этом году официальные костры Ивановой ночи не зажигались.