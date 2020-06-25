Чт, 25.06.2020
Эстонская блогерша высказалась против голых мужчин на пляже: «Пусть ходят в бикини!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Снова на работу! Давайте вспомним, как задорно прошел Иванов день у жителей Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна
ФОТО, ВИДЕО

Иванов день в Таллинне

ФОТО: Remo Tõnismäe

Портал Limon ни на минуту не прекращает следить за отдыхом граждан. В праздники мы тоже были рядом с читателями и 23 июня наши корреспонденты пошли в народ и пообщались с отдыхающими на пляже Штромка горожанами. 

Также мы заглянули на огонек в Ласнамяэ и прогулялись у реки Пирита вместе со всеми отдыхающими. Люди купались, загорали и праздновали Иванов день, но в этот раз более скромно, чем в прошлые годы. Радует, что таллиннцы отнеслись к просьбам властей ответственно. На настроение горожан повлияло и то, что в этом году официальные костры Ивановой ночи не зажигались. 

Давайте вспомним, как ярко это было! 

ГАЛЕРЕЯ 〉 Народ гулял! Смотрите, как жарко в Ласнамяэ отметили Иванов день

ФОТО: Remo Tõnismäe

ВИДЕО LIMON.EE 〉 Самые крутые девчонки Штромки оторвались по полной программе в Иванову ночь

ФОТО: Remo Tõnismäe

ГАЛЕРЕЯ 〉 Самое веселье было на Штромке! Красотки и красавцы жарили шашлыки у моря и курили кальян

ФОТО: Remo Tõnismäe

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