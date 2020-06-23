Ср, 24.06.2020
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ВИДЕО LIMON.EE ⟩ Самые крутые девчонки Штромки оторвались по полной программе в Иванову ночь
... и рассказывают, будут ли прыгать через костер!

Limon сегодня решил отметить Иванов день в обществе прекрасных таллиннцев. Мы всегда рядом с нашими читателями или потенциальными читателями.

Репортер Виктор Любарец и фотограф Ремо Тынисмяэ пошли в народ. Начали с района Ласнамяэ, а затем посетили пляж Штромка. Кажется, это именно то место в Таллинне, где каждый год в любую погоду весело отмечают Иванов день! Красивые девушки, смелые мужчины и шашлыки, напитки, кальяны! И, конечно же, Балтийское море!

Иванов день на Штромке

ФОТО: Remo Tõnismäe

Иванов день на Штромке

ФОТО: Remo Tõnismäe

Иванов день на Штромке

ФОТО: Remo Tõnismäe

Смотрите видео из Пыхья-Таллинна!

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