ВИДЕО LIMON.EE ⟩ Самые крутые девчонки Штромки оторвались по полной программе в Иванову ночь

Репортер Виктор Любарец и фотограф Ремо Тынисмяэ пошли в народ. Начали с района Ласнамяэ, а затем посетили пляж Штромка. Кажется, это именно то место в Таллинне, где каждый год в любую погоду весело отмечают Иванов день! Красивые девушки, смелые мужчины и шашлыки, напитки, кальяны! И, конечно же, Балтийское море!