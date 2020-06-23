ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самое веселье - на Штромке! Красотки жарят шашлыки у моря и курят кальян

В прошлые годы мы очень часто слышали от своих родителей и бабушек с дедушками, что каждый Иванов день и ночь в Эстонии идет дождь и небо хмурится, но только не в 2020 году, когда всё совсем по-другому. В этом году безоблачное небо над головой, но в городе нет массовых народных гуляний, мы только начинаем медленно вставать на ноги после пандемии коронавируса, но душа всё равно требует праздника!