ГАЛЕРЕЯ ⟩ Народ гуляет! Смотрите, как жарко в Ласнамяэ отметили Иванов день

В прошлые годы мы очень часто слышали от своих родителей и бабушек с дедушками, что каждый Иванов день и ночь в Эстонии идет дождь и небо хмурится, но только не в 2020 году, когда всё совсем по-другому. В этом году безоблачное небо над головой, но в городе нет массовых народных гуляний, мы только начинаем медленно вставать на ноги после пандемии коронавируса, но душа всё равно требует праздника!
Limon сегодня решил отметить Иванов день в обществе прекрасных таллиннцев. Мы всегда рядом с нашими читателями или потенциальными читателями. Репортер Виктор Любарец и фотограф Ремо Тынисмяэ пошли в народ. Начали с района Ласнамяэ. Уже побывали где-то на пустыре около храма, а дальше поехали к реке Пирита, где удалось сделать чуть больше ярких кадров. У водоемов всегда веселей!
Народ купается, загорает, отмечает. Но в самом крупном районе Таллинна пока всё спокойно. У более старшего поколения накрыт стол, на котором есть всё, что в этот день полагается. Водочка и закусочки.
Продолжаем наше путешествие по городу... подробности о происходящем на Штромке читайте ЗДЕСЬ!
Ласнамяэскую галерею смотрите вверху новости!