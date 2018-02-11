воскресенье, 11 февраля 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться!

Екатерина Климова

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  • Фото, рассмешившее всю Сеть: как быстро ты поймешь, что на нем не так?

Фото, рассмешившее всю Сеть: как быстро ты поймешь, что на нем не так?

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ФОТО: /Caters News Agency

38-летняя мать-одиночка Хейли Бридж отдыхала на фестивале Big Day Out на Золотом побережье, когда работавший там фотограф сделал ее снимок. Позже Хейли увидела эти фото и испытала очень неоднозрачные эмоции. 

ФОТО: /Caters News Agency

Оптические иллюзии, как правило, получаются случайно. К слову, сам снимок был сделан три года назад, но опубликовали его в Сети совсем недавно. Фото сразу приобрело бешеную популярность, сначала среди друзей Хейли, потом и во всем интернете. А все благодаря этому…

ФОТО: /Caters News Agency

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