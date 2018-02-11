Фото, рассмешившее всю Сеть: как быстро ты поймешь, что на нем не так?

Оптические иллюзии, как правило, получаются случайно. К слову, сам снимок был сделан три года назад, но опубликовали его в Сети совсем недавно. Фото сразу приобрело бешеную популярность, сначала среди друзей Хейли, потом и во всем интернете. А все благодаря этому…