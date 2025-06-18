КАТРИН ЛУСТ Как Postimees подвергается травле со стороны «друзей» социал-демократов, или Танец под дудку Ляэнеметса

В течение последних 24 часов я следила за публикациями, связанными с Postimees и Маргусом Линнамяэ. Вчера на страницах Eesti Ekspress вышла статья о том, как Маргус Линнамяэ оказывает давление на политиков через освещение событий в Postimees. На ту же тему появился и редакционный материал Delfi, в котором говорилось, что влияние Линнамяэ превращает Эстонию в банановую республику. Даже Äripäev посвятил своей передовице ту же тему, рассуждая о том, что свобода прессы в стране находится под беспрецедентной угрозой. Сегодня в утренней программе Vikerraadio выступил бывший министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (примечательно, что именно в эфире Vikerraadio ему постоянно предоставляют слово), и журналист в прямом эфире задал ему вопрос: является ли Postimees коррумпированным изданием?
Вижу, что люди в комментариях кричат, как овцы, ни малейшим образом не понимая реального и более масштабного контекста происходящего. Это не честная и беспристрастная журналистика - социал-демократы дергают за ниточки, как только могут, стремясь любой ценой удержаться на плаву в текущей политической борьбе и сохранить свое лицо.
Расскажу, как появляются расследования Ekspress Grupp
На прошлой неделе в мой почтовый ящик пришло письмо от журналиста-расследователя конкурирующего издания Ekspress Grupp по имени Мартин Лайне. Именно так он представился в начале письма. Лайне поинтересовался у меня, зачем я вообще сделала материал о том, как Ляэнеметс на своем дне рождения крутил пластинки в ночном клубе, и спросил, отмечала ли я сама день рождения после начала войны в Украине. (Честный ответ - нет, вечеринку действительно не устраивала!)
Это письмо было настолько предвзятым по отношению к министру внутренних дел и его советнику Воотеле Пяй, что я даже не стала отвечать на него по существу. (См. переписку ниже.)
Я с самого начала понимала, что каждое слово или фраза будут истолкованы так, как это выгодно автору. Конечно же, «вишенкой на торте» был вопрос: знаю ли я, что мой материал якобы использовался для манипуляции с изменениями в Законе о конкуренции.
Я все-таки ответила журналисту Мартину Лайне, но они сочли, что публиковать мой ответ не нужно - ведь в статье были представлены только удобные им факты.
Вчера в Delfi (в Eesti Ekspress) появилась та самая «расследовательская» статья, и с большим удивлением я прочла, что журналист-расследователь уже в самом начале упомянул мое имя и мой материал о вечеринке Ляэнеметса.
В статье был вынесен на обсуждение вопрос: почему я все-таки присутствовала на этом празднике, хотя сразу же оттуда ушла. Между строк можно было прочитать, будто меня специально отправили туда делать материал.
При этом очень изящно умолчали обо всем остальном, что я описала в своем первоначальном тексте. Например, о том, что среди публики было немало журналистов ERR, которые сообщили о моем присутствии советнику министра внутренних дел Воотеле Пяй.
Я, в свою очередь, задавала вопросы: почему Ляэнеметс играл музыку вместе с журналистами ERR и Delfi и почему известные телерепортеры звонили советнику, чтобы сообщить ему о моем появлении. Почему они в десять вечера звонят советнику министра внутренних дел, как старому приятелю? Ответ прост. Они «свои» в кругу социал-демократов. Среди журналистов есть их давние друзья.
Но, конечно же, обо всем этом в статье даже не упоминалось…
А теперь о более широкой картине. Поддерживающие Ляэнеметса и его советника материалы публикуются именно в Delfi и ERR, где сегодня Postimees преподносят как «компроматное» издание.
Если бы вы знали, какой вой поднялся после того, как я опубликовала ту самую колонку про Воотеле Пяй и компанию из ERR. Сначала сам Пяй написал мне целые километры текста. Потом начали звонить разные люди - рассказывали, как важно остаться в хороших отношениях с Пяем, какие у него связи, и уговаривали меня убрать статью и помириться с ним. Говорили, что он злопамятен и точно начнет искать на меня «компромат».
На самом деле все обстояло иначе: люди сами начали присылать мне письма о деяниях Воотеле. Например, рассказывали о том, как он в одном из баров Тарту совал руку парням в штаны и так далее.
Со мной связался и тот самый юрист Михкель Нукка, который оказался втянут в скандал вокруг Линнамяэ и Postimees и с которым я знакома по рабочим причинам. Я ни разу не встречала Михкеля Нукка в коридорах Postimees. Нукка написал, что он старый друг Воотеле и, возможно, нам стоит помириться.
Он также выразил сожаление по поводу того, что я опубликовала аудиозапись разговора Воотеле в своей статье. Наш разговор на эту тему завершился словами юриста Нукка: «Зная вас обоих как очень разумных и интеллигентных людей, искренне надеюсь, что вы сможете уладить этот конфликт между собой!»
Вся эта ситуация выглядит особенно изощренно, если учесть, что Ekspress пишет, что Нукка якобы пытался с помощью моего материала повлиять на изменение какого-то закона, а в то же время намекал мне, что стоит удалить публикацию о Воотеле и Ляэнеметсе со страниц Postimees.
Неужели юрист Нукка действительно разыграл такую сложную комбинацию, просчитав все на семь ходов вперед, или же произошло нечто иное?
Воотеле, которого он якобы пришел спасать как старого друга, сам поставил Нукка в неприятное положение, и этот самый «старый друг» Воотеле подставил его, чтобы спасти репутацию своего начальника Ляэнеметса?
Ни один руководитель Postimees не написал мне ни слова по поводу этой колонки. Я была совершенно свободна в своем решении ее опубликовать. И если журналист-расследователь Лайне в своем материале задает вопрос, зачем я пошла на ту вечеринку, на которой даже не осталась, то вот простой и ясный ответ.
Ляэнеметс должен был выйти к диджейскому пульту в 22:00. Я пришла туда с друзьями, выпила бокал пива и болтала ни о чем. Поскольку «свои» из ERR сообщили о моем присутствии советнику министра внутренних дел, то к 23:15 Ляэнеметса в баре Suhe еще не было. А так как у меня дома маленькие дети, я ушла с вечеринки до полуночи. Позже я услышала, что Ляэнеметс вместе с Воотеле в приподнятом настроении прибыл туда как раз тогда, когда я уже ушла.
Я еще не настолько гениальна, чтобы прийти на вечеринку с заранее продуманным планом устроить из нее скандал. Единственной причиной, по которой появился мой материал, были вопросы: почему политик играет музыку в ночном клубе вместе с журналистами и зачем его поддерживают сотрудники ERR, которые настолько близки с советником министра внутренних дел, что могут звонить ему поздно вечером?
И почему меня выгнал из бара сотрудник, заявив, что на этой вечеринке мне не место. В свете нынешнего скандала становится совершенно ясно, почему мое лицо в ту компанию не вписывалось.
И именно поэтому журналистам и политикам не стоит «тусоваться» вместе
В этом и заключается более широкий контекст для тех, кто сам не в состоянии сложить общую картину, - и в этом была суть моего первого материала: почему журналистам и политикам не следует «гулять» вместе.
Сегодня мы ясно видим, как Postimees подвергается коллективной атаке со стороны «дружески» настроенных к социал-демократам журналистов, которые способны раздуть скандал безо всяких фактов. Если честно, я прочитала эти «шедевры» в Ekspress... В материале о Законе о конкуренции и Линнамяэ было столько фамилий, что это напоминало мне «Войну и мир» Толстого, но сути того, что именно меняется в Законе о конкуренции и к каким последствиям это приведет - я так и не поняла.
Вся эта шумиха была построена вокруг бывшего советника министра внутренних дел Воотеле Пяй и того, как кто-то пытался сделать про него материал, который так и не был опубликован.
Воотеле Пяй - искусный кукловод и специалист по связям с общественностью, и это отлично знают все, кто с ним сталкивался. Но еще удивительнее его реальное влияние на журналистов. Ekspress Grupp говорит о том, как Postimees якобы влияет на общественное мнение, хотя сами они, очевидно, полностью зависят от социал-демократов, даже не замечая этого. У социал-демократов сейчас сложные времена, и они готовы идти на любые меры.
Факт в том, что это картина происходящего. Ляэнеметс потерял пост министра, у Оссиновского под угрозой место мэра. Рейтинги социал-демократов падают.
Политики хотят получить от влияния гораздо больше, чем просто освещение в СМИ
И еще один момент. Великий искатель правды Eesti Ekspress утверждает, что на политиков можно влиять с помощью публикаций в медиа. На самом деле, от этих слов хочется только посмеяться. Для политиков медийное внимание почти ничего не значит. Только во время выборов они из кожи вон лезут, чтобы попасть в кадр, устраивают показуху - пекут блины и раздают на рынке никому не нужные ручки.
На деле же для того, чтобы по-настоящему повлиять на политика, требуется нечто гораздо большее. Одна-две статьи в СМИ для них никакой роли не играют.
(Пока пишу эти строки, мысленно рисую фрукты. Говорят, теперь на встречах с городскими чиновниками можно вместо лимонов рисовать на бумаге и яблоки, и груши, и апельсины... но об этом, возможно, расскажу как-нибудь в другой раз.)
И еще хочу обратиться к уважаемым политикам, которые побежали жаловаться Eesti Ekspress на «коррумпированную журналистику»... Давайте посчитаем, сколько политиков в независимой Эстонии были осуждены за коррупционные преступления, и сравним сколько журналистов у нас обвинялись по таким статьям.
Кстати, последняя мысль принадлежит владельцу Ekspress Grupp Хансу Х. Луйку, когда он комментировал слова Эдгара Сависаара о том, что «коррупционеры есть везде». Вот еще цитата от Луйка: «В эстонской журналистике на самом деле все очень хорошо. Вот о политиках, к сожалению, того же сказать нельзя».
Лаури Ляэнеметс, который сегодня утром так и не решился в прямом эфире Vikerraadio дать оценку тому, является ли Postimees коррумпированным изданием или нет… Может быть, стоит посмотреть в зеркало, оглянуться на своих коллег и пересчитать всех политиков, которые за это время получили обвинения в коррупции, а уже потом обратить взор на журналистов.
Читайте переписку между Катрин Луст и Мартином Лайне: