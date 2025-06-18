КАТРИН ЛУСТ Как Postimees подвергается травле со стороны «друзей» социал-демократов, или Танец под дудку Ляэнеметса

Вчера в Delfi (в Eesti Ekspress) появилась та самая «расследовательская» статья, и с большим удивлением я прочла, что журналист-расследователь уже в самом начале упомянул мое имя и мой материал о вечеринке Ляэнеметса.

В статье был вынесен на обсуждение вопрос: почему я все-таки присутствовала на этом празднике, хотя сразу же оттуда ушла. Между строк можно было прочитать, будто меня специально отправили туда делать материал.

При этом очень изящно умолчали обо всем остальном, что я описала в своем первоначальном тексте. Например, о том, что среди публики было немало журналистов ERR, которые сообщили о моем присутствии советнику министра внутренних дел Воотеле Пяй.

Я, в свою очередь, задавала вопросы: почему Ляэнеметс играл музыку вместе с журналистами ERR и Delfi и почему известные телерепортеры звонили советнику, чтобы сообщить ему о моем появлении. Почему они в десять вечера звонят советнику министра внутренних дел, как старому приятелю? Ответ прост. Они «свои» в кругу социал-демократов. Среди журналистов есть их давние друзья.

Но, конечно же, обо всем этом в статье даже не упоминалось…

А теперь о более широкой картине. Поддерживающие Ляэнеметса и его советника материалы публикуются именно в Delfi и ERR, где сегодня Postimees преподносят как «компроматное» издание.