Я поговорила об этом с другом, потому что все-таки министр не каждый день выступает со своим диджей-сетом. К тому же мы в передаче Kuuuurija дважды пытались получить от него комментарий. Один случай был связан с тем, как россияне сдвинули пограничные столбы на реке Нарва, а второй касался собак из Лагеди. Оба раза советник министра Воотеле Пяй вежливо отправлял нас куда подальше, заявляя, что обсуждение этих тем в Kuuuurija - «не уровень министра». Именно так это и было сформулировано советником.

Так что мое внимание привлекла веселая фотография Лаури Ляэнеметса в посте в Facebook, и я сразу же вспомнила слова Воотеле Пяй. Ну, министр и его советник, конечно, сами лучше знают, что именно является «уровнем министра».

Мой друг был удивлен, что я ничего не знаю о баре SUHE.

Говорят, что там проходят самые горячие вечеринки столицы. Более того, вся Эстония, по словам друга, должна знать, что журналисты Брент Пере (кажется, пишет для Delfi) и Хелери Алл (репортер ERR) сейчас являются самыми модными диджеями Эстонии. Их вечеринки начались с какого-то мероприятия в Тарту, но затем разрослись настолько, что добрались до Таллинна. И теперь заведение SUHE в Каламая - самое модное место в столичной тусовке.