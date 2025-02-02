Несколько дней назад Facebook предложил мне интересную вечеринку. В эту пятницу в модном баре творческого квартала Теллискиви выступил с диджей-сетом министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Эстонский журналист: «На Украину сбрасывают бомбы, а наш министр внутренних дел в это время выступает с диджей-сетом на вечеринке» (1)
Я поговорила об этом с другом, потому что все-таки министр не каждый день выступает со своим диджей-сетом. К тому же мы в передаче Kuuuurija дважды пытались получить от него комментарий. Один случай был связан с тем, как россияне сдвинули пограничные столбы на реке Нарва, а второй касался собак из Лагеди. Оба раза советник министра Воотеле Пяй вежливо отправлял нас куда подальше, заявляя, что обсуждение этих тем в Kuuuurija - «не уровень министра». Именно так это и было сформулировано советником.
Так что мое внимание привлекла веселая фотография Лаури Ляэнеметса в посте в Facebook, и я сразу же вспомнила слова Воотеле Пяй. Ну, министр и его советник, конечно, сами лучше знают, что именно является «уровнем министра».
Мой друг был удивлен, что я ничего не знаю о баре SUHE.
Говорят, что там проходят самые горячие вечеринки столицы. Более того, вся Эстония, по словам друга, должна знать, что журналисты Брент Пере (кажется, пишет для Delfi) и Хелери Алл (репортер ERR) сейчас являются самыми модными диджеями Эстонии. Их вечеринки начались с какого-то мероприятия в Тарту, но затем разрослись настолько, что добрались до Таллинна. И теперь заведение SUHE в Каламая - самое модное место в столичной тусовке.
Я сразу извиняюсь, если в этом описании есть какие-то неточности, но именно так мой друг (который ходит на вечеринки гораздо чаще, чем я) объяснил мне ситуацию. А поскольку за последние три года я родила двоих детей, честно говоря, я уже и не помню, когда в последний раз была на вечеринке.
В пятницу вечером мы пошли туда, чтобы лично увидеть Ляэнеметса. Вход на мероприятие был бесплатным до 22:00, а после этого времени надо было заплатить пять евро.
Как только мы вошли, сотрудники начали странно на меня смотреть. Тем временем на вечеринку заходило немало журналистов, например, Кристьян Пихл из Pealtnägija или Йоосеп Вярк, ведущий передачи Impulss на ERR.
Я не понимала, почему ко мне приковано столько внимания. В помещении было много других журналистов, но мое присутствие в компании, по моим ощущениям, кого-то раздражало. Ты приходишь на вечеринку, ничего не делаешь, но на тебя уже смотрят с ненавистью. И не только мне так показалось.
Людей становилось все больше. Например, появился Мартин Кукк, бывший генсек Партии реформ, а также различные важные люди, которые брали напитки в баре и чувствовали себя вполне комфортно.
Прошло немного времени, и к нашему столу подскочил менеджер зала или кто-то из сотрудников. Кто именно, я так и не поняла, потому что он даже не представился. Единственное, что я услышала сквозь громкую музыку: «Я запрещаю вам фотографировать и снимать здесь видео. Если вы что-то опубликуете, это будет иметь последствия! Нашим гостям не нужно внимание!»
Честно говоря, испытать такое отношение в нерабочее время на публичном мероприятии довольно неприятно, особенно когда зал полон журналистов и пиар-специалистов. Что это за компания, которую нельзя фотографировать? Тем временем фотографов спокойно допускают на юбилей клуба Kuku или куда угодно еще.
Этот сотрудник, к сожалению, не оставил меня в покое. Каждые пять минут эта женщина проходила мимо с гневным взглядом.
Лаури Ляэнеметс, который должен был выступить в 22:00, нигде не появлялся... Женщина, которая мне грубила, постоянно разговаривала по телефону возле меня и демонстративно ходила туда-сюда. Вдруг охранники тоже начали нервничать, и у меня сложилось впечатление, что меня подозревают в закладке бомбы или в чем-то еще.
Так как у меня дома двое маленьких детей, около 23:30 я ушла. Женщина, с которой у меня был конфликт, не сводила с меня глаз, пока я выходила со второго этажа. Она снова посмотрела на меня с ненавистью. Я подошла к ней и спросила, в чем дело: «У Катрин Луст нет права ходить в модные бары Таллинна в нерабочее время? Почему я не подхожу для этой компании?»
Мне ответили: «Ты слишком токсичная. Уходи! У тебя очень плохая энергетика!»
Я решила узнать ее имя, но мне, конечно же, не сказали. Тогда я сделала ее фото на память. Села в такси и поехала домой. Друзья написали, что министр вышел к диджейскому пульту только после полуночи.
И это снова заставило меня задуматься.
Я не имею ничего против того, чтобы политик, в преддверии выборов, ходил на прожарку или играл свой сет на вечеринке. Но мне не дает покоя тот факт, что в тысяче километров отсюда летают бомбы, дети теряют родителей, люди бегут из своих домов... А наш министр внутренних дел веселится и развлекает людей в самом модном заведении столицы.
Может, только мне это кажется неуместным. А может, кто-то еще задумывается: действительно ли это соответствует «уровню министра»?
И, дорогие владельцы баров в Теллискиви. Если вы устраиваете публичное мероприятие, куда приглашаются все желающие, где гости могут делать фото и выкладывать их в TikTok, Instagram, Facebook или куда угодно, то будьте уверены, что снимки с вечеринки неизбежно попадут и в нашу редакцию.
Так случилось и на этот раз.
Смотрите фотографии, присланные посетителями, здесь: