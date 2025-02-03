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ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА Советник министра внутренних дел о скандальной вечеринке: там была половина сотрудников ERR!

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Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.
Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй. Фото: Mihkel Maripuu

Уже два дня вокруг скандала с диджейским выступлением министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в Каламая кипят страсти. В центре истории оказался советник министра внутренних дел Воотеле Пяй, который сегодня заявил Delfi, что не пил текилу вместе с Ляэнеметсом на дне рождения. Публикуем запись его субботнего телефонного разговора, где, помимо прочего, обсуждается как употребление текилы, так и то, кто пригласил министра крутить пластинки.

В пятницу вечером в популярном баре Suhe в Каламая состоялась большая вечеринка. Пластинки крутили министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, репортер ERR Хелери Алл и журналист Delfi Брент Пере.

Я написала короткий репортаж об этой вечеринке, который был опубликован на Elu24 на следующее утро.

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