ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ К службе приступил новый страж порядка, а в одном из городов Эстонии побит рекорд по количеству бракосочетаний

Эта неделя была насыщена событиями: от магической даты 05.05.2025 в понедельник до празднования Дня Европы в пятницу. Вместо того чтобы вспоминать трудности прошедших дней, давайте оглянемся на самые добрые, веселые и приятные новости. В рубрике «Позитив недели» мы делимся хорошими новостями, которые за последние семь дней появились на порталах Rus.Postimees и Limon.ee.
Эстонская таролог Елена Варик уже не раз удивляла своими точными предсказаниями - она с легкостью читает карты, раскрывая не только судьбы отдельных людей, но и целых стран. В этот раз мы попросили ее выяснить, сможет ли Томми Кэш выиграть Евровидение-2025 и привезти престижный конкурс в Эстонию.
«Я обожаю Томми, его невероятную песенку, - признается таролог. - У меня такое ощущение, будто он уже победил. Но давайте посмотрим, что скажут карты».
И хотя букмекеры предсказывают Томми Кэшу от второго до восьмого места, карты, по словам Елены Варик, дают куда более однозначный ответ.
В прошлую пятницу водительница такси Bolt в Нарве отвезла в полицию сумку, которая показалась ей подозрительной. В сумке, как оказалось, была крупная сумма денег, тем самым была предотвращена передача денег мошенникам.
37-летняя водительница такси Bolt обратилась в полицию и сообщила, что получила распоряжение перевезти сумку с наличными из Нарвы в Таллинн, сообщила в понедельник пресс-служба Идаской префектуры. Водительнице такси передали 300 евро, которые предназначались для оплаты услуг адвоката.
В прошлые выходные в Хаапсалу прошел 20-й фестиваль фильмов ужасов и фантастики HÕFF. На открытии мэру Хаапсалу Урмасу Суклесу символически «отрубили» голову гильотиной. В переполненном зале торжественно открыли именной стул, посвященный самому преданному поклоннику HÕFF Марту Сандеру, посетившему все 20 фестивалей.
Такого наплыва зрителей Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики еще не видел - около 5800 посещений. Это на 400 визитов больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.
Руководитель фестиваля Хельмут Янес поблагодарил зрителей от всей души: «Особенно радует, что это произошло в наш юбилей. Такой результат говорит о доверии публики. За 20 лет у нас появилось новое поколение зрителей, которые не боятся - как и призывает наш слоган. Даже после сеансов ужасов люди выходили из зала со счастливыми лицами. По эмоциям это определенно лучший HÕFF за все время!»
Лыунаская префектура сообщила в соцсетях, что к их команде присоединился очаровательный четвероногий коллега, которому предстоит выполнять важные задания.
«Капо получил свое имя в ходе мозгового штурма, когда его хозяйка вместе с коллегами перебирала возможные варианты. Кармен знала, что имя ее пса должно начинаться на букву K, быть коротким, звучным и выразительным - таким, будто у этого щенка уже с рождения есть черный пояс», - пишет Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.
Имя Капо было предложено и окончательно утверждено - именно под этой кличкой новый четвероногий пограничник теперь будет бегать вдоль восточной границы. Первые дни в новой семье лишь подтвердили, что имя ему идеально подходит: Капо передвигается по комнате как настоящий ниндзя - тихо, загадочно и незаметно.
Многие пары стремятся связать себя узами брака в особенную дату, например, такую, как прошедший понедельник - 05.05.2025. Неудивительно, что именно в этот день в одном из городов Эстонии был зафиксирован рекорд по количеству зарегистрированных браков!
Руководитель отдела актов гражданского состояния Таллинна Ингрид Саревет сообщила редакции, что в этот особенный день в столице заключили брак десять пар. В Пярну - шесть пар связали себя узами брака.
Тем временем в Тарту вступили в брак целых 27 пар. «Это наш самый высокий показатель за всю историю!» - говорит руководитель отдела регистрационного учета населения Кристина Аабрамс. Почему именно сегодняшняя дата стала такой важной, она затрудняется ответить: «Это нужно спрашивать у молодоженов».
Однако она отмечает, что символические даты всегда пользовались популярностью среди вступающих в брак, но 05.05.2025 оказалась особенно востребованной. Кристина добавляет, что наиболее популярными месяцами для свадеб традиционно являются июль и август, но также пары часто выбирают май, июнь и начало сентября.
Очередным героем спортивной серии Rus.Postimees «Знай наших» стал футболист Амин Оуэртани. «На самом деле я в футбол играю, сколько себя помню, - рассказывает Амин. - Наверное, с двух лет - у нас поле было рядом, я постоянно с бабушкой туда ходил и играл. Но тогда о футболе речи не шло, это было просто баловство. В шесть лет меня вместо футбола отдали в дзюдо, хотя драться я, если честно, не любил никогда. Наверное, я полгода прозанимался, понял, что это не мое, ушел и пару месяцев был без спорта».
Во время одного из матчей во дворе, в котором участвовал и Амин, за игрой стал наблюдать какой-то человек.
«Он просто подошел и наблюдал за нами, а я тоже играл и наблюдал за ним, было интересно, почему этот человек стоит и смотрит на нас, - смеется Амин. - После игры он подошел к нам, представился, дал визитки. Это был Владимир Воскобойников! Я сразу же пошел к маме - вот визитка, звони! Так меня пригласили на тренировку и все началось. Но, конечно, для десятилетнего пацана все это было еще не всерьез, чисто проведение досуга».
Бабушка Томми Кэша Надежда Таммеметс поучаствовала в специальном выпуске ETV Tommy Cash. Espresso Estonia. «Учился хорошо, дипломатом был. Если кто-то - что-нибудь, он пойдет разбираться. Учителя говорили: "Дипломат пришел"», - смеется она.
Таммеметс признается, что не любит смотреть Евровидение: «Там песни не уважают. Евровидение - это же песенный конкурс, там должна звучать песня, правильно? Наши мальчики завоевали, да, Падар? Ну красивая песня, правильно? А после этого уже мелодия и песня были не важны. Это надо уже, чтобы мальчики были как девочки… Это политика, и больше ничего», - отмечает Надежда.
На вопрос, что она думает о песне Espresso Macchiato, бабушка Томми отвечает: «Вы знаете, я вообще очень люблю итальянские песни. Они певучие, красивые. И моя молодость прошла под итальянские песни: Besame Mucho. Представляете, ну песни были! И когда он меня пригласил послушать, честно говоря, я плакала. Я так рада была! Не потому, что именно эта песня, а потому, что он пел. Я ему все время говорила: "Тома, пой!"»
Эстонский композитор Арво Пярт был удостоен ордена «За заслуги в культуре» Княжества Монако, одной из самых высоких культурных наград страны.
Награду в торжественной обстановке вручила композитору Ее Королевское Высочество принцесса Каролина Ганноверская. В церемонии приняли участие президент Эстонии Алар Карис с супругой, представители Фонда князя Пьера Монако, члены семьи Арво Пярта, лауреаты музыкальной премии «Выбор молодого музыканта», композиторы Эркки-Свен Тюйр и Юло Кригул, а также близкие соратники и исполнители Пярта, дирижеры Тыну Кальюсте, Яан-Эйк Тульве, композитор Хелена Тульве и сотрудники Центра Арво Пярта.
Связь Арво Пярта с Монако носит глубокий и многолетний характер. Композитор посвятил свое произведение Cantique des degrés князю Ренье III, а его первая постановка прозвучала в монакской кафедральной церкви двадцать пять лет назад по заказу принцессы Каролины. В 2003-2011 годах Пярт входил в состав жюри музыкального совета Фонда князя Пьера Монако.