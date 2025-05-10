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ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ К службе приступил новый страж порядка, а в одном из городов Эстонии побит рекорд по количеству бракосочетаний

Фото статьи
Фото: Lõuna prefektuuri Facebooki lehekülg

Эта неделя была насыщена событиями: от магической даты 05.05.2025 в понедельник до празднования Дня Европы в пятницу. Вместо того чтобы вспоминать трудности прошедших дней, давайте оглянемся на самые добрые, веселые и приятные новости. В рубрике «Позитив недели» мы делимся хорошими новостями, которые за последние семь дней появились на порталах Rus.Postimees и Limon.ee.

Таролог Елена Варик.
Таролог Елена Варик. Фото: Konstantin Sednev/Martin Pedaja (kollaaž)

Эстонская таролог Елена Варик уже не раз удивляла своими точными предсказаниями - она с легкостью читает карты, раскрывая не только судьбы отдельных людей, но и целых стран. В этот раз мы попросили ее выяснить, сможет ли Томми Кэш выиграть Евровидение-2025 и привезти престижный конкурс в Эстонию.

«Я обожаю Томми, его невероятную песенку, - признается таролог. - У меня такое ощущение, будто он уже победил. Но давайте посмотрим, что скажут карты».

И хотя букмекеры предсказывают Томми Кэшу от второго до восьмого места, карты, по словам Елены Варик, дают куда более однозначный ответ.

Такси платформы Bolt. Иллюстративное фото.
Такси платформы Bolt. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest / Postimees

В прошлую пятницу водительница такси Bolt в Нарве отвезла в полицию сумку, которая показалась ей подозрительной. В сумке, как оказалось, была крупная сумма денег, тем самым была предотвращена передача денег мошенникам.

37-летняя водительница такси Bolt обратилась в полицию и сообщила, что получила распоряжение перевезти сумку с наличными из Нарвы в Таллинн, сообщила в понедельник пресс-служба Идаской префектуры. Водительнице такси передали 300 евро, которые предназначались для оплаты услуг адвоката.

Гость фестиваля фильмов ужасов и фантастики HÕFF.
Гость фестиваля фильмов ужасов и фантастики HÕFF. Фото: HÕFF

В прошлые выходные в Хаапсалу прошел 20-й фестиваль фильмов ужасов и фантастики HÕFF. На открытии мэру Хаапсалу Урмасу Суклесу символически «отрубили» голову гильотиной. В переполненном зале торжественно открыли именной стул, посвященный самому преданному поклоннику HÕFF Марту Сандеру, посетившему все 20 фестивалей.

Такого наплыва зрителей Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики еще не видел - около 5800 посещений. Это на 400 визитов больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.

Руководитель фестиваля Хельмут Янес поблагодарил зрителей от всей души: «Особенно радует, что это произошло в наш юбилей. Такой результат говорит о доверии публики. За 20 лет у нас появилось новое поколение зрителей, которые не боятся - как и призывает наш слоган. Даже после сеансов ужасов люди выходили из зала со счастливыми лицами. По эмоциям это определенно лучший HÕFF за все время!»

Капо.
Капо. Фото: Lõuna prefektuuri Facebooki lehekülg

Лыунаская префектура сообщила в соцсетях, что к их команде присоединился очаровательный четвероногий коллега, которому предстоит выполнять важные задания.

«Капо получил свое имя в ходе мозгового штурма, когда его хозяйка вместе с коллегами перебирала возможные варианты. Кармен знала, что имя ее пса должно начинаться на букву K, быть коротким, звучным и выразительным - таким, будто у этого щенка уже с рождения есть черный пояс», - пишет Лыунаская префектура на своей странице в Facebook.

Имя Капо было предложено и окончательно утверждено - именно под этой кличкой новый четвероногий пограничник теперь будет бегать вдоль восточной границы. Первые дни в новой семье лишь подтвердили, что имя ему идеально подходит: Капо передвигается по комнате как настоящий ниндзя - тихо, загадочно и незаметно.

Молодожены. Снимок иллюстративный.
Молодожены. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Многие пары стремятся связать себя узами брака в особенную дату, например, такую, как прошедший понедельник - 05.05.2025. Неудивительно, что именно в этот день в одном из городов Эстонии был зафиксирован рекорд по количеству зарегистрированных браков!

Руководитель отдела актов гражданского состояния Таллинна Ингрид Саревет сообщила редакции, что в этот особенный день в столице заключили брак десять пар. В Пярну - шесть пар связали себя узами брака.

Тем временем в Тарту вступили в брак целых 27 пар. «Это наш самый высокий показатель за всю историю!» - говорит руководитель отдела регистрационного учета населения Кристина Аабрамс. Почему именно сегодняшняя дата стала такой важной, она затрудняется ответить: «Это нужно спрашивать у молодоженов».

Однако она отмечает, что символические даты всегда пользовались популярностью среди вступающих в брак, но 05.05.2025 оказалась особенно востребованной. Кристина добавляет, что наиболее популярными месяцами для свадеб традиционно являются июль и август, но также пары часто выбирают май, июнь и начало сентября.

Амин Оуэртани.
Амин Оуэртани. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Очередным героем спортивной серии Rus.Postimees «Знай наших» стал футболист Амин Оуэртани. «На самом деле я в футбол играю, сколько себя помню, - рассказывает Амин. - Наверное, с двух лет - у нас поле было рядом, я постоянно с бабушкой туда ходил и играл. Но тогда о футболе речи не шло, это было просто баловство. В шесть лет меня вместо футбола отдали в дзюдо, хотя драться я, если честно, не любил никогда. Наверное, я полгода прозанимался, понял, что это не мое, ушел и пару месяцев был без спорта».

Во время одного из матчей во дворе, в котором участвовал и Амин, за игрой стал наблюдать какой-то человек.

«Он просто подошел и наблюдал за нами, а я тоже играл и наблюдал за ним, было интересно, почему этот человек стоит и смотрит на нас, - смеется Амин. - После игры он подошел к нам, представился, дал визитки. Это был Владимир Воскобойников! Я сразу же пошел к маме - вот визитка, звони! Так меня пригласили на тренировку и все началось. Но, конечно, для десятилетнего пацана все это было еще не всерьез, чисто проведение досуга».

Бабушка Томми Кэша Надежда Таммеметс.
Бабушка Томми Кэша Надежда Таммеметс. Фото: Kuvatõmmis saatest

Бабушка Томми Кэша Надежда Таммеметс поучаствовала в специальном выпуске ETV Tommy Cash. Espresso Estonia​. «Учился хорошо, дипломатом был. Если кто-то - что-нибудь, он пойдет разбираться. Учителя говорили: "Дипломат пришел"», - смеется она.

Таммеметс признается, что не любит смотреть Евровидение: «Там песни не уважают. Евровидение - это же песенный конкурс, там должна звучать песня, правильно? Наши мальчики завоевали, да, Падар? Ну красивая песня, правильно? А после этого уже мелодия и песня были не важны. Это надо уже, чтобы мальчики были как девочки… Это политика, и больше ничего», - отмечает Надежда.

На вопрос, что она думает о песне Espresso Macchiato, бабушка Томми отвечает: «Вы знаете, я вообще очень люблю итальянские песни. Они певучие, красивые. И моя молодость прошла под итальянские песни: Besame Mucho. Представляете, ну песни были! И когда он меня пригласил послушать, честно говоря, я плакала. Я так рада была! Не потому, что именно эта песня, а потому, что он пел. Я ему все время говорила: "Тома, пой!"»

Ее Королевское Высочество принцесса Каролина Ганноверская вручила Арво Пярту престижный орден Княжества Монако за заслуги в культуре.
Ее Королевское Высочество принцесса Каролина Ганноверская вручила Арво Пярту престижный орден Княжества Монако за заслуги в культуре. Фото: Pressifoto

Эстонский композитор Арво Пярт был удостоен ордена «За заслуги в культуре» Княжества Монако, одной из самых высоких культурных наград страны.

Награду в торжественной обстановке вручила композитору Ее Королевское Высочество принцесса Каролина Ганноверская. В церемонии приняли участие президент Эстонии Алар Карис с супругой, представители Фонда князя Пьера Монако, члены семьи Арво Пярта, лауреаты музыкальной премии «Выбор молодого музыканта», композиторы Эркки-Свен Тюйр и Юло Кригул, а также близкие соратники и исполнители Пярта, дирижеры Тыну Кальюсте, Яан-Эйк Тульве, композитор Хелена Тульве и сотрудники Центра Арво Пярта.

Связь Арво Пярта с Монако носит глубокий и многолетний характер. Композитор посвятил свое произведение Cantique des degrés князю Ренье III, а его первая постановка прозвучала в монакской кафедральной церкви двадцать пять лет назад по заказу принцессы Каролины. В 2003-2011 годах Пярт входил в состав жюри музыкального совета Фонда князя Пьера Монако.

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