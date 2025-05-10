ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ К службе приступил новый страж порядка, а в одном из городов Эстонии побит рекорд по количеству бракосочетаний

«Он просто подошел и наблюдал за нами, а я тоже играл и наблюдал за ним, было интересно, почему этот человек стоит и смотрит на нас, - смеется Амин. - После игры он подошел к нам, представился, дал визитки. Это был Владимир Воскобойников! Я сразу же пошел к маме - вот визитка, звони! Так меня пригласили на тренировку и все началось. Но, конечно, для десятилетнего пацана все это было еще не всерьез, чисто проведение досуга».

Бабушка Томми Кэша Надежда Таммеметс. Фото: Kuvatõmmis saatest

Бабушка Томми Кэша Надежда Таммеметс поучаствовала в специальном выпуске ETV Tommy Cash. Espresso Estonia​. «Учился хорошо, дипломатом был. Если кто-то - что-нибудь, он пойдет разбираться. Учителя говорили: "Дипломат пришел"», - смеется она.

Таммеметс признается, что не любит смотреть Евровидение: «Там песни не уважают. Евровидение - это же песенный конкурс, там должна звучать песня, правильно? Наши мальчики завоевали, да, Падар? Ну красивая песня, правильно? А после этого уже мелодия и песня были не важны. Это надо уже, чтобы мальчики были как девочки… Это политика, и больше ничего», - отмечает Надежда.