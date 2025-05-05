ГАЛЕРЕЯ Один страшнее другого: фестиваль ужасов в Хаапсалу собрал рекордное число зрителей

Руководитель фестиваля Хельмут Янес поблагодарил зрителей от всей души: «Особенно радует, что это произошло в наш юбилей. Такой результат говорит о доверии публики. За 20 лет у нас появилось новое поколение зрителей, которые не боятся - как и призывает наш слоган. Даже после сеансов ужасов люди выходили из зала со счастливыми лицами. По эмоциям это определенно лучший HÕFF за все время!»

В программе фестиваля было представлено 33 полнометражных фильма, пять сборников короткого метра и 14 мероприятий. Приз за лучший эстонский жанровый фильм получил исторический триллер «Тень».

«Фильм увлекает напряженным сюжетом, заставляет сопереживать и размышлять, а актерская игра на высоте. Авторам удалось создать атмосферу, одновременно аутентичную эпохе и наполненную мистикой и туманом», - отметило жюри, в состав которого вошли учащиеся Ляэнемааской общей гимназии: Каспар Планс, Карен Лооренс, Каспар Канц, Мари Линда Нерман и Кристофер Каабель.

В фильме, поставленном Яаком Кильми, поэт Юхан Лийв расследует серию загадочных убийств, произошедших в его родных краях в 1894 году.

Лучшим эстонским короткометражным жанровым фильмом признана работа Элис Румма «Не будь гордым», снятая как дипломная на кафедре кино Балтийской школы кино, медиа и искусств Таллиннского университета. Лента основана на рассказе Пирет Рауд «Скамейка».