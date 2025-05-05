ГАЛЕРЕЯ Один страшнее другого: фестиваль ужасов в Хаапсалу собрал рекордное число зрителей

Такого наплыва зрителей Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики еще не видел - около 5800 посещений. Это на 400 визитов больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2019 году.
Руководитель фестиваля Хельмут Янес поблагодарил зрителей от всей души: «Особенно радует, что это произошло в наш юбилей. Такой результат говорит о доверии публики. За 20 лет у нас появилось новое поколение зрителей, которые не боятся - как и призывает наш слоган. Даже после сеансов ужасов люди выходили из зала со счастливыми лицами. По эмоциям это определенно лучший HÕFF за все время!»
В программе фестиваля было представлено 33 полнометражных фильма, пять сборников короткого метра и 14 мероприятий. Приз за лучший эстонский жанровый фильм получил исторический триллер «Тень».
«Фильм увлекает напряженным сюжетом, заставляет сопереживать и размышлять, а актерская игра на высоте. Авторам удалось создать атмосферу, одновременно аутентичную эпохе и наполненную мистикой и туманом», - отметило жюри, в состав которого вошли учащиеся Ляэнемааской общей гимназии: Каспар Планс, Карен Лооренс, Каспар Канц, Мари Линда Нерман и Кристофер Каабель.
В фильме, поставленном Яаком Кильми, поэт Юхан Лийв расследует серию загадочных убийств, произошедших в его родных краях в 1894 году.
Лучшим эстонским короткометражным жанровым фильмом признана работа Элис Румма «Не будь гордым», снятая как дипломная на кафедре кино Балтийской школы кино, медиа и искусств Таллиннского университета. Лента основана на рассказе Пирет Рауд «Скамейка».
Лола, недавно перебравшаяся в деревню, приезжает с возлюбленным на праздник Ивановой ночи. Местные женщины приглашают ее присесть рядом, чтобы познакомиться. Не желая показаться высокомерной, Лола принимает приглашение. Сначала их заботы кажутся ей чужими и непонятными, но по мере вечера она начинает сомневаться в своих прежних взглядах - и, просидев с ними на одной скамейке, по-своему сближается с этими женщинами.
«Минималистичному сюжету удалось передать невероятно много: фильм вызвал приятное чувство неловкости, которое не отпускало до финала. Гениальная идея, воплощенная великолепной реализацией», - отметило жюри.
Публика своим фаворитом выбрала ирландский фолк-хоррор Айслинн Кларк «Фревака». На втором месте - норвежский боди-хоррор «Выше колена» Вильяра Бёэ, на третьем - боевик Тоомаса Арии «Справедливость 3». Все три режиссера лично посетили Хаапсалу.
В четвёртый раз победитель зрительской премии определялся через интерактивную онлайн-платформу, где зрители делились эмоциями о фильмах - «страшный», «грустный», «мерзкий» и «приятный». Больше всего эмоций собрал «Фревака»: его признали самым страшным. Самым мерзким фильмом стала «Уродливая сводная сестра», самым грустным - «Моя Вселенная», а самым приятным - «Справедливость 3».
Среди короткометражек наибольший отклик вызвал фильм студентки BFM Йоханны Вискар «Августовский карьер».
Конкурсную программу европейских коротких фантастических фильмов имени Жоржа Мельеса выиграл португальский научно-фантастический фильм Гонсало Алмейды «Атом и пустота».
Спокойную жизнь Валии в ее глубокой норе нарушает странный шум. В поисках его источника она попадает в неизведанный мир. В главной роли - настоящий паук.
«Этот фильм - не только выдающееся техническое достижение, но и, как все великие научно-фантастические фильмы, глубокое исследование человеческой природы и тревожное размышление о будущем и контроле, который, как нам кажется, мы имеем над Вселенной», - отметило жюри, в состав которого вошли Харди Вольмер, Катрин Сангла, Анна Хинтс и Лоренс Бойс.
Фильм будет номинирован на премию Золотой Мельес как лучший европейский фантастический фильм.
Победители были объявлены на торжественной церемонии закрытия в субботу вечером. Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики прошёл с 1 по 3 мая.