ВИДЕО «Захочет уйти с проекта!» Таролог Елена Варик сделала неожиданный расклад на Томми Кэша

Уже на следующей неделе Томми Кэш представит Эстонию на Евровидении. Его песня Espresso Macchiato стремительно завоевывает сердца слушателей по всей Европе. «Я тоже ее то и дело напеваю, - смеется Елена, делая расклад. - Mi amore, Mi amore…»

«Я обожаю Томми, его невероятную песенку, - признается таролог. - У меня такое ощущение, будто он уже победил. Но давайте посмотрим, что скажут карты».

Елена Варик - руководитель благотворительного фонда Donum Vitae, общественный деятель и потомственный таролог. К ее предсказаниям прислушиваются политики, банкиры и известные личности не только в Эстонии, но и за ее пределами.

Перед тем, как заглянуть в будущее, Елена делает глоток ароматного кофе прямо у нас в редакции. «Я обожаю кофе. Выпиваю по 14-15 чашек в день, даже ночью просыпаюсь и иду за кофе», - смеясь, признается она.

Прогноз для Томми Кэша таролог проверяла сразу на нескольких колодах, и все, словно сговорившись, выдали один и тот же результат.

«Ему важно сосредоточиться на собственных интересах, - говорит Елена Варик, нахмурив брови и внимательно вглядываясь в карты. - Нужно действовать смелее, активнее заявлять о себе за пределами Эстонии!»

Таролог Елена Варик сделала расклад на Томми Кэша прямо у нас в редакции. Фото: Konstantin Sednev

«Вот эта карта - видите мечи? Говорит о переживаниях, волнениях, - трактует увиденное на картах Варик. - Но вокруг него большая поддержка: люди верят в него, считают его настоящей звездой! Он легко идет по жизни - так же легко выйдет и на сцену Евровидения».

Но, по словам таролога, перед конкурсом возникнет серьезное испытание. «Будет момент, когда он захочет все бросить, уйти с проекта, - читает она по картам. - Страх, паника - настолько сильные, но это будет сиюминутная слабость. Кто-то осветит дорогу, подскажет верное решение».

И хотя букмекеры предсказывают Томми Кэшу от второго до восьмого места, карты, по словам Елены Варик, дают куда более однозначный ответ.