Инфлюенсер из Латвии попала в картину о Путине

Хотя Даце Буша не встретилась с актером, она получила уникальный опыт. Ей удалось сыграть элитную московскую даму, заглянуть за кулисы крупнобюджетного фильма и узнать, как на самом деле снимается кино голливудского уровня.

В Instagram Даце написала:

«Я снималась в фильме с Джудом Лоу, но так и не встретила его. Вместо этого я получила подтверждение, что выгляжу как элитная московская дама 90-х годов, и заработала 45 евро!»

Она рассказывает, что случайно попала в массовку фильма, в описании которого было написано только, что это «международный триллер». Но, как оказалось, это проект «Кремлевский волшебник», в котором Путина играет Джуд Лоу [...].

«Это был первый раз, когда я была статисткой в проекте такого масштаба [...]», - говорит Буша.

«Все должны были прийти на примерку, где подбирали платье и примеряли макияж. А потом были и сами съемки, когда Дом Беньяминов превращался в клуб, посещаемый московской элитой. Я была "человеком бара", как нас называли, который должен был выслушать историю героя, актера, и от души посочувствовать, - добавляет она. - Возможно, меня даже можно будет увидеть в фильме».

Даце также рассказывает, почему она решила принять участие в этом проекте.

«Я хотела посмотреть, как снимаются фильмы голливудского уровня. И это было очень впечатляюще! То, как делаются кадры, где каждому человеку на заднем плане задается определенная траектория движения и даются подсказки, что делать, когда делать, секунда за секундой. И все это для того, чтобы создать реалистичный фон»

Даце Буша подытоживает: «Быть участником массовки не так просто, как может показаться. Ведь в какую бы позицию вас ни поставили, вам наверняка придется провести в ней хотя бы пару часов».

«Несколько дам из нашей группы, которым выдали сумасшедшие каблуки, почти плакали».

«И вам придется долго ждать между съемками. Но это определенно интересный опыт, который стоит повторять время от времени [...]», - отмечает инфлюенсер.