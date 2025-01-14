Голливудский актер Джуд Лоу заявил, что сыграет роль Владимира Путина в экранизации романа Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник». Новость вызвала широкий резонанс в соцсетях: пользователи активно спорят, получится ли у известного своей красотой актера сыграть такую одиозную личность и стоит ли вообще снимать фильм про российского диктатора. Как выяснил TVNET+, не исключено, что съемки частично будут проходить в Риге.
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НЕОЖИДАННО ⟩ Джуд Лоу в роли Путина: съемки фильма пройдут в Риге?
Точная дата выхода фильма пока не объявлена. Однако, как стало известно TVNET+, в латвийских кругах, близких к киноиндустрии, стали ходить слухи, что съемки фильма частично будут проходить в Риге. В конце ноября Латвийская ассоциация продюсеров Forma Pro Films объявила о наборе статистов для съемок в массовке в некоем международном проекте. Съемки должны начаться в январе. Источник TVNET+ рассказал, что в декабре люди, отобранные для участия в этих съемках, приглашались для примерки костюмов.