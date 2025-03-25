ФОТО Звезда Голливуда в Риге: появились первые фото Джуда Лоу в роли Путина

Джуд Лоу появился в образе Путина на съемках фильма в Риге В столице Латвии проходят съемки фильма Волшебник Кремля». Главную роль — Владимира Путина — играет голливудский актер Джуд Лоу. Сегодня он появился на съемочной площадке в гриме. Фото: «Новая газета Европа» pic.twitter.com/jCJlSbl9z7

Напомним, о том, что Джуд Лоу сыграет российского диктатора Путина в фильме по книге Джулиано да Эмполи, стало известно в прошлом году. В начале этого года появились сведения, что съемки будут проходить в Риге.