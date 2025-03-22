ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Наследник британского престола побывал в Эстонии, а на Чудском озере можно было насладиться сказочным пейзажем

Помимо выступлений, Эльмаз преподает вокал и отмечает, что в Эстонии растет интерес к пению. Многие занимаются не ради карьеры, а чтобы раскрыть свой голос и стать увереннее в себе.

Таллиннская неделя моды. Фото: Konstantin Sednev

В этом году весенняя Таллиннская неделя моды прошла в Центре русской культуры. В этот раз от гостей самого модного события весны невозможно было оторвать взгляд.

Во-первых, в первый день мероприятия наступила астрономическая весна, а во-вторых, погода была неожиданно теплой - некоторые гости решили, что одежда им больше не нужна.

Но все же ее надели, и за это сто баллов стиля всем тем, кто оказался в числе самых ярких.

Например, Замстарейшина Хааберсти Юлия Прокопчук пришла на Таллиннскую неделю моды впервые.

Хотя она уже выходила на подиум как модель, в этот раз она была в зрительном зале. Она надела сверкающее платье украинского дизайнера Алены Серебровой.

«Сейчас она не может заниматься дизайном, там идет война», - сказала Юлия. Неделя моды произвела на нее сильное впечатление - Прокопчук обязательно посетит мероприятие вновь!

Мужчины тоже показали нарядились и были в центре внимания: стриптизер Марко Тасане не стремится быть стильным в классическом понимании. Его появление - всегда небольшое шоу.

Новый интерьер магазина Kalev в квартале Ротерманна. Фото: Ардо Кальювеэ