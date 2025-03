ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Наследник британского престола побывал в Эстонии, а на Чудском озере можно было насладиться сказочным пейзажем

Свой стиль Elmas описывает как сочетание R&B, попа и джаза. Вдохновляют ее такие исполнители, как The Weeknd, Dua Lipa и H.E.R. В этом году певица готовит несколько релизов, включая песню All I Ask For, которая вышла в эту пятницу.