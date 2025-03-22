Рабочая неделя была насыщена громкими политическими событиями как в Эстонии, так и во всем мире. Но и в такое непростое время остается место для радостных или же курьезных ситуаций!
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ Наследник британского престола побывал в Эстонии, а на Чудском озере можно было насладиться сказочным пейзажем
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
В туристическом центре Арбавере, что в волости Кадрина, на этой неделе произошла необычная встреча с дикой природой. Утром хозяева центра заметили медведя, который, проснувшись после зимней спячки, сначала бродил по полю в поисках еды, а затем неожиданно взобрался на дерево. Громкий треск веток лишь подтверждал, что косолапый в отличной форме после долгого сна.
По словам Тыну Мяги, владельца центра, такие гости не редкость - в этих местах можно встретить рысей, косуль, зайцев и даже водных животных. Однако медведи, особенно днем, появляются нечасто.
На этой неделе в Эстонию с визитом прибыл принц Уэльский Уильям. Его программа включала встречи с президентом Аларом Карисом, посещение предприятия Sunly, школы Вабадузе, где учатся дети украинских беженцев.
В четверг вечером он отправился в квартал Теллискиви, где его тепло встретили местные жители. Принц фотографировался с людьми, гладил собак и принимал небольшие подарки. Но не обошлось без забавной оплошности: когда он делал селфи, из его рук выпал пауэрбанк, прикрепленный к телефону.
Толпа ахнула, но принц быстро поднял устройство и с улыбкой продолжил фотографироваться. Девушка, стоявшая рядом, заверила его, что беспокоиться не о чем.
Визит завершился поездкой в город Тапа, где принц встретился с британскими солдатами, проходящими службу в Эстонии.
Эстонские теннисистки впервые в истории заняли четвертое место на командном чемпионате мира в категории 30+. Турнир прошел в Анталье, где эстонки обыграли Индию, Аргентину и Канаду, но уступили будущим чемпионкам из Германии.
Этот результат - значимое достижение для женского тенниса Эстонии. Особенно если учесть, что среди соперниц была спортсменка мирового уровня Вивиан Хайзен. В полуфинале эстонки продемонстрировали настоящий бойцовский дух, сумев выиграть у канадок решающий парный матч.
На берегах Чудского озера в деревне Нина природа устроила настоящее шоу. Под действием ветра на побережье образовались ледяные валы высотой в несколько метров. Такие торосы - редкое явление, и увидеть их удается не каждый год.
«Мощные торосы на берегу у деревни Нина», - поделился эстонский синоптик Кайро Кийтсак фотографиями, сделанными в понедельник.
«Впечатляющее зрелище! Природа - настоящий художник!» - пишут в комментариях. «Как круто!», «Красота!» - восхищаются пользователи, глядя на удивительный пейзаж. «А в Казепяэ - аж трехэтажные», - пошутил кто-то под снимками синоптика.
Эльмаз Топалова, известная под сценическим именем Elmas, набирает популярность в Эстонии. Она совмещает сольные выступления с работой в дуэте Elmas&Markus Duo, исполняя каверы и собственные композиции.
Свой стиль Elmas описывает как сочетание R&B, попа и джаза. Вдохновляют ее такие исполнители, как The Weeknd, Dua Lipa и H.E.R. В этом году певица готовит несколько релизов, включая песню All I Ask For, которая вышла в эту пятницу.
Помимо выступлений, Эльмаз преподает вокал и отмечает, что в Эстонии растет интерес к пению. Многие занимаются не ради карьеры, а чтобы раскрыть свой голос и стать увереннее в себе.
В этом году весенняя Таллиннская неделя моды прошла в Центре русской культуры. В этот раз от гостей самого модного события весны невозможно было оторвать взгляд.
Во-первых, в первый день мероприятия наступила астрономическая весна, а во-вторых, погода была неожиданно теплой - некоторые гости решили, что одежда им больше не нужна.
Но все же ее надели, и за это сто баллов стиля всем тем, кто оказался в числе самых ярких.
Например, Замстарейшина Хааберсти Юлия Прокопчук пришла на Таллиннскую неделю моды впервые.
Хотя она уже выходила на подиум как модель, в этот раз она была в зрительном зале. Она надела сверкающее платье украинского дизайнера Алены Серебровой.
«Сейчас она не может заниматься дизайном, там идет война», - сказала Юлия. Неделя моды произвела на нее сильное впечатление - Прокопчук обязательно посетит мероприятие вновь!
Мужчины тоже показали нарядились и были в центре внимания: стриптизер Марко Тасане не стремится быть стильным в классическом понимании. Его появление - всегда небольшое шоу.
Кондитерский бренд Kalev обновил свой магазин в квартале Ротерманна. Повторное открытие магазина фабрики Kalev в квартале Ротерманна знаменует собой новую главу в концепции сладкого мира: вскоре и все остальные магазины шоколада по всей Эстонии также получат новый дизайн, вдохновленный сказочной цветовой палитрой.
По словам руководителя Orkla Eesti Кайдо Кааре, обновленный магазин черпает вдохновение прежде всего из самой сути сладостей Kalev и дизайна их упаковки.
«Эту свежесть, яркость и простор мы теперь планируем с небольшими изменениями перенести и в другие магазины Kalev. Сейчас, когда в медийном пространстве доминирует мрачность, люди явно ждут чего-то красивого и сладкого. В трудные времена насыщенная яркими красками обстановка и знакомый с детства сладкий вкус вызывают улыбку. Сейчас людям это очень нужно», - сказал Кааре на открытии нового магазина.
Хорошие новости и для автолюбителей. На этой неделе цены на топливо в Таллинне снизились. Бензин подешевел на 2,9 цента, а дизельное топливо – на 1,4 цента. Для сравнения, в Вильнюсе падение цен составило всего 1 цент, а в Риге стоимость бензина осталась без изменений.
Теперь литр 95-го бензина в Таллинне стоит 1,550 евро, что делает его дешевле, чем в Риге, но чуть дороже, чем в Вильнюсе. Дизельное топливо также стало выгоднее, чем в Латвии и Литве.
Эстонский смешанный дуэт по керлингу на колясках, Айн Виллау и Кятлин Рийдебах, завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Шотландии и обеспечил себе место на Паралимпийских играх 2026 года в Милане - Кортина-д’Ампеццо.
В матче за третье место эстонцы встретились с командой Южной Кореи и одержали уверенную победу со счетом 9:5. В финале турнира сборная Японии обыграла хозяев соревнований, шотландцев, со счетом 11:2 и стала чемпионом мира.
После победного матча Рийдебах поделилась своими эмоциями: «У нас нет слов, мы потрясены! Мы приехали на чемпионат мира с большими надеждами, но в то же время без особых ожиданий, ведь здесь выступало множество сильных команд, каждая из которых могла завоевать медаль. Мы безмерно счастливы», - сказала спортсменка.
Этот результат не только принес Эстонии бронзовую медаль, но и позволил завоевать путевку на Паралимпиаду. Рийдебах подчеркнула важность этой победы: «Для Эстонии это был единственный шанс попасть на Паралимпиаду, ведь в других дисциплинах мы не представлены. Это так важно! Мы сделали это! Честно говоря, это была почти невыполнимая задача», - отметила она.
Спортсменка также выразила надежду, что успех команды привлечет новых людей в керлинг: «Я надеюсь, что это привлечет больше людей в керлинг, потому что сейчас нас всего трое. Поэтому надеюсь, что хороший результат вдохновит их прийти!»