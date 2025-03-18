В рыбацкой деревне Нина на берегу Чудского озера можно насладиться потрясающим природным зрелищем.
ФОТО ⟩ «Впечатляющее зрелище!» Торосы на берегах Чудского озера создают сказочный пейзаж
Там сейчас образовались торосы, которые представляют собой нагромождения льдин, образующиеся при движении ледяного покрова водоемов. Под действием ветра на побережье могут возникать ледяные валы высотой в несколько метров.
Именно это произошло и на Чудском озере. «Мощные торосы на берегу у деревни Нина», - поделился эстонский синоптик Кайро Кийтсак фотографиями, сделанными в понедельник.
«Впечатляющее зрелище! Природа - настоящий художник!» - пишут в комментариях. «Как круто!», «Красота!» - восхищаются пользователи, глядя на удивительный пейзаж. «А в Казепяэ - аж трехэтажные», - шутит кто-то под снимками синоптика.
Агентство окружающей среды сообщает в соцсетях, что сегодня, 18 марта, область низкого давления смещается с территории Эстонии на юго-восток, а вслед за этим с запада начнет расти атмосферное давление. Одновременно в страну поступит более теплая воздушная масса.
Утром и до полудня ожидается переменная облачность. На материковой части страны возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, утром на дорогах местами гололедица. Днем облачность с запада начнет рассеиваться, вероятность осадков снизится. Ветер западных направлений 3–9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха утром -1…+4 °C, днем от +2 °C в восточных регионах до +9 °C на западе Эстонии.