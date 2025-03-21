В этот раз от гостей Таллиннской недели моды невозможно было оторвать взгляд. Во-первых, в первый день крупнейшего модного мероприятия наступила астрономическая весна, а во-вторых, погода была неожиданно теплой - некоторые гости решили, что одежда им больше не нужна. Но все же ее надели, и за это сто баллов стиля всем тем, кто оказался в числе самых ярких!

Что значит, быть самым стильным на Неделе моды? Чем откровеннее, тем лучше? Заслуживает ли усилие ради внимания какого-то приза? Надо ли иметь много денег, чтобы попасть в рейтинг самых стильных? Нет, ничего из этого! Конечно, такие гости нередко достойны аплодисментов, но они не обязательно попадут на нашу доску почета.

Здесь же представлены образы, в которых сочетаются элегантность, смелость и нотка игривости, присущая профессионалам. Наряд должен также подчеркивать личность человека.