Жители Эстонии на этой неделе ели торты, выигрывали невероятные суммы в интернет-казино, а также вспоминали удивительные истории знакомств со своими вторыми половинками.
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ Житель Эстонии выиграл почти 11 миллионов евро, а пары, прожившие полвека вместе, считают друг друга главным сокровищем
В рубрике «Позитив недели» мы делимся хорошими новостями, которые за последние семь дней появились на порталах Rus.Postimees и Limon.ee. Это истории о сильных людях, добрых поступках и радостных событиях. А иногда даже безобидные курьезы могут вызвать улыбку, которая особенно ценна в наше непростое время.
Череду серых будней раскрасил алыми сердечками романтический праздник. В пятницу, 14 февраля, в международный День святого Валентина, репортер портала Limon вышел на улицу, чтобы разузнать, насколько же романтичны жители Таллинна. Оказалось, что этот праздник у нас очень даже популярен: одни с утра бегут за цветами и сладостями для своей второй половинки, другие заранее подготавливают, причем, часто дорогие, подарки и сюрпризы.
А кто-то и вовсе, не щадя живота своего, уплетает торты. Так, например, жители столицы Дмитрий и Анжела рассказывают, что в прошлом году на День святого Валентина они съели вдвоем четыре торта. «И на этот собираемся то же самое сделать! - говорит пара. - У нас 14 февраля - это День сладостей!»
Пожалуй, самое трогательное мероприятие этой недели - торжественный прием пар, проживших в браке 50 и более лет, который прошел 14 февраля в Маардуском центре культуры. Гости мероприятия не только поделились удивительными историями знакомств, но и раскрыли секрет крепкого брака.
Таисия и Анатолий познакомились в 1969 году на танцах в Летнем парке. «Год встречались, а в 1970 году поженились, - говорит с улыбкой Таисия. - Целовались, целовались, доцеловались! И пришлось... Чтоб согласилась выйти замуж! Когда закончилась моя служба, пошли в ЗАГС и расписались», - вспоминает бывший моряк. Он отмечает, что это была любовь с первого взгляда. И именно это чувство лежит в основе крепкого брака.
Хорошая новость пришла на этой неделе из регистра народонаселения Министерства внутренних дел: в январе в Эстонии на свет появились четыре пары близнецов - две пары мальчиков и две пары девочек. Это действительно приятный рекорд! Мы желаем малышам и их родителям крепкого здоровья и благополучия!
Всего в январе в Эстонии зарегистрировали 719 новорожденных: родились 334 девочки и 385 мальчиков.
На минувшей неделе был установлен еще один рекорд. 49-летний мужчина из Харьюмаа выиграл в интернет-казино огромную сумму - его ставка в 4 евро принесла джекпот размером 10 973 078,79 евро. Джекпот почти в 11 миллионов евро стал крупнейшим одиночным выигрышем в истории Эстонии и самой большой суммой, когда-либо выплаченной в онлайн-казино.
Ошарашенный победитель признался, что до конца еще не осознал случившееся. «Сначала я не мог в это поверить. Думал, что ошибся. Рассказал о выигрыше своему хорошему другу, и он искренне порадовался за меня», - поделился эмоциями счастливчик.
Большую часть суммы он планирует инвестировать в недвижимость и другие проекты. И нам остается только порадоваться за победителя, ведь зависть - разрушающее чувство.
В среду, 12 февраля, в Таллинне прошла красивая церемония награждения. Город Таллинн чествовал спортсменку Нину Петрыкину, которая вписала свое имя в историю, завоевав на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 года золотую медаль в женском одиночном катании. Город выделил столичной спортсменке и ее тренеру премии на общую сумму 7500 евро.
На церемонии награждения мэр Евгений Осиновский подчеркнул, что Таллинн высоко ценит достижения своих спортсменов, которые делают столицу и всю страну заметными в мире: «Преданность делу и целеустремленность Нины и ее тренера заслуживают наивысшего признания. Эта золотая медаль - не просто личный триумф, но и историческая веха, подтверждающая статус Таллинна как города с сильной спортивной культурой, - отметил Осиновский. - В 2025 году Таллинн с гордостью носит звание Спортивной столицы Европы, и именно такие моменты доказывают, что наши спортсмены способны конкурировать на самом высоком европейском уровне».
Есть хорошие новости и для любителей ночной жизни и клубных развлечений. В эту пятницу, 14 февраля, в Таллинне открылся новый ночной клуб NINE. Ультрамодное место строилось специально для поклонников электронной музыки. В новом ночном клубе построена современная концертная площадка, а по задумке владельцев, в стенах заведения будет править универсальный язык музыки.
Время, когда многие заведения не выдерживают обрушившегося на страну экономического кризиса, делает такие новости особенно обнадеживающими.
А вы знали, что тайные убежища любви и страстей Таллинна наконец раскрыты? Одно из них, например, находится в ласнамяэском культурном центре «Линдакиви», другое - в мустамяэском центре «Кая». Приятно, что народ в столице такой активный и энергично проводит досуг.
В преддверии Дня всех влюбленных журналисты отправились на танцевальные вечера, где влюбляются и знакомятся люди разных возрастов. Кто бы мог подумать, что районные танцевальные вечера - это маленькие оазисы, куда не проникает однообразие серых будней. А у пожилых участников таких праздников жизни стоит поучиться даже молодежи в умении флиртовать и заводить знакомства.
Да, хороших новостей не так много, но вы можете стать одним из тех, кто поможет увеличить их количество. Если у вас есть интересная история - присылайте ее к нам на адрес электронной почты: info@limon.ee. Желаем вам прекрасных выходных!