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ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Житель Эстонии выиграл почти 11 миллионов евро, а пары, прожившие полвека вместе, считают друг друга главным сокровищем

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Жители Маарду, которые прожили в браке более 50 лет.
Жители Маарду, которые прожили в браке более 50 лет. Фото: Кадр из видео

Жители Эстонии на этой неделе ели торты, выигрывали невероятные суммы в интернет-казино, а также вспоминали удивительные истории знакомств со своими вторыми половинками.

В рубрике «Позитив недели» мы делимся хорошими новостями, которые за последние семь дней появились на порталах Rus.Postimees и Limon.ee. Это истории о сильных людях, добрых поступках и радостных событиях. А иногда даже безобидные курьезы могут вызвать улыбку, которая особенно ценна в наше непростое время.

Череду серых будней раскрасил алыми сердечками романтический праздник. В пятницу, 14 февраля, в международный День святого Валентина, репортер портала Limon вышел на улицу, чтобы разузнать, насколько же романтичны жители Таллинна. Оказалось, что этот праздник у нас очень даже популярен: одни с утра бегут за цветами и сладостями для своей второй половинки, другие заранее подготавливают, причем, часто дорогие, подарки и сюрпризы.

А кто-то и вовсе, не щадя живота своего, уплетает торты. Так, например, жители столицы Дмитрий и Анжела рассказывают, что в прошлом году на День святого Валентина они съели вдвоем четыре торта. «И на этот собираемся то же самое сделать! - говорит пара. - У нас 14 февраля - это День сладостей!»

Дмитрий и Анжела рассказывают, что в прошлом году на День святого Валентина они съели вдвоем четыре торта - это у них добрая традиция.
Дмитрий и Анжела рассказывают, что в прошлом году на День святого Валентина они съели вдвоем четыре торта - это у них добрая традиция. Фото: Кадр из видео

Пожалуй, самое трогательное мероприятие этой недели - торжественный прием пар, проживших в браке 50 и более лет, который прошел 14 февраля в Маардуском центре культуры. Гости мероприятия не только поделились удивительными историями знакомств, но и раскрыли секрет крепкого брака.

Таисия и Анатолий познакомились в 1969 году на танцах в Летнем парке. «Год встречались, а в 1970 году поженились, - говорит с улыбкой Таисия. - Целовались, целовались, доцеловались! И пришлось... Чтоб согласилась выйти замуж! Когда закончилась моя служба, пошли в ЗАГС и расписались», - вспоминает бывший моряк. Он отмечает, что это была любовь с первого взгляда. И именно это чувство лежит в основе крепкого брака.

В Маарду поздравили пары, прожившие вместе более 50 лет.
В Маарду поздравили пары, прожившие вместе более 50 лет. Фото: Konstantin Sednev

Хорошая новость пришла на этой неделе из регистра народонаселения Министерства внутренних дел: в январе в Эстонии на свет появились четыре пары близнецов - две пары мальчиков и две пары девочек. Это действительно приятный рекорд! Мы желаем малышам и их родителям крепкого здоровья и благополучия!

Всего в январе в Эстонии зарегистрировали 719 новорожденных: родились 334 девочки и 385 мальчиков. 

Новорожденный. Иллюстративное фото.
Новорожденный. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

На минувшей неделе был установлен еще один рекорд. 49-летний мужчина из Харьюмаа выиграл в интернет-казино огромную сумму - его ставка в 4 евро принесла джекпот размером 10 973 078,79 евро. Джекпот почти в 11 миллионов евро стал крупнейшим одиночным выигрышем в истории Эстонии и самой большой суммой, когда-либо выплаченной в онлайн-казино. 

Ошарашенный победитель признался, что до конца еще не осознал случившееся. «Сначала я не мог в это поверить. Думал, что ошибся. Рассказал о выигрыше своему хорошему другу, и он искренне порадовался за меня», - поделился эмоциями счастливчик. 

Большую часть суммы он планирует инвестировать в недвижимость и другие проекты. И нам остается только порадоваться за победителя, ведь зависть - разрушающее чувство.

Казино: иллюстративный снимок.
Казино: иллюстративный снимок. Фото: Andrew Angelov/Shutterstock

В среду, 12 февраля, в Таллинне прошла красивая церемония награждения. Город Таллинн чествовал спортсменку Нину Петрыкину, которая вписала свое имя в историю, завоевав на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 года золотую медаль в женском одиночном катании. Город выделил столичной спортсменке и ее тренеру премии на общую сумму 7500 евро. 

На церемонии награждения мэр Евгений Осиновский подчеркнул, что Таллинн высоко ценит достижения своих спортсменов, которые делают столицу и всю страну заметными в мире: «Преданность делу и целеустремленность Нины и ее тренера заслуживают наивысшего признания. Эта золотая медаль - не просто личный триумф, но и историческая веха, подтверждающая статус Таллинна как города с сильной спортивной культурой, - отметил Осиновский. - В 2025 году Таллинн с гордостью носит звание Спортивной столицы Европы, и именно такие моменты доказывают, что наши спортсмены способны конкурировать на самом высоком европейском уровне».

Тренер Светлана Варнавская (слева), Нина Петрыкина и хореограф Алина Бойко.
Тренер Светлана Варнавская (слева), Нина Петрыкина и хореограф Алина Бойко. Фото: Madis Veltman

Есть хорошие новости и для любителей ночной жизни и клубных развлечений. В эту пятницу, 14 февраля, в Таллинне открылся новый ночной клуб NINE. Ультрамодное место строилось специально для поклонников электронной музыки. В новом ночном клубе построена современная концертная площадка, а по задумке владельцев, в стенах заведения будет править универсальный язык музыки.

Время, когда многие заведения не выдерживают обрушившегося на страну экономического кризиса, делает такие новости особенно обнадеживающими.

Ночной клуб. Фото иллюстративное.
Ночной клуб. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

А вы знали, что тайные убежища любви и страстей Таллинна наконец раскрыты? Одно из них, например, находится в ласнамяэском культурном центре «Линдакиви», другое - в мустамяэском центре «Кая». Приятно, что народ в столице такой активный и энергично проводит досуг.

В преддверии Дня всех влюбленных журналисты отправились на танцевальные вечера, где влюбляются и знакомятся люди разных возрастов. Кто бы мог подумать, что районные танцевальные вечера - это маленькие оазисы, куда не проникает однообразие серых будней. А у пожилых участников таких праздников жизни стоит поучиться даже молодежи в умении флиртовать и заводить знакомства.

В «Кая» знают толк в создании атмосферы: легкий полумрак на танцполе помогает завязать знакомства, а небольшие столики по периметру зала позволяют уединиться для доброй беседы.
В «Кая» знают толк в создании атмосферы: легкий полумрак на танцполе помогает завязать знакомства, а небольшие столики по периметру зала позволяют уединиться для доброй беседы. Фото: Madis Veltman

Да, хороших новостей не так много, но вы можете стать одним из тех, кто поможет увеличить их количество. Если у вас есть интересная история - присылайте ее к нам на адрес электронной почты: info@limon.ee. Желаем вам прекрасных выходных!

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