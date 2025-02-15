ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ Житель Эстонии выиграл почти 11 миллионов евро, а пары, прожившие полвека вместе, считают друг друга главным сокровищем

В рубрике «Позитив недели» мы делимся хорошими новостями, которые за последние семь дней появились на порталах Rus.Postimees и Limon.ee. Это истории о сильных людях, добрых поступках и радостных событиях. А иногда даже безобидные курьезы могут вызвать улыбку, которая особенно ценна в наше непростое время.

Череду серых будней раскрасил алыми сердечками романтический праздник. В пятницу, 14 февраля, в международный День святого Валентина, репортер портала Limon вышел на улицу, чтобы разузнать, насколько же романтичны жители Таллинна. Оказалось, что этот праздник у нас очень даже популярен: одни с утра бегут за цветами и сладостями для своей второй половинки, другие заранее подготавливают, причем, часто дорогие, подарки и сюрпризы.

А кто-то и вовсе, не щадя живота своего, уплетает торты. Так, например, жители столицы Дмитрий и Анжела рассказывают, что в прошлом году на День святого Валентина они съели вдвоем четыре торта. «И на этот собираемся то же самое сделать! - говорит пара. - У нас 14 февраля - это День сладостей!»

Дмитрий и Анжела рассказывают, что в прошлом году на День святого Валентина они съели вдвоем четыре торта - это у них добрая традиция. Фото: Кадр из видео

Пожалуй, самое трогательное мероприятие этой недели - торжественный прием пар, проживших в браке 50 и более лет, который прошел 14 февраля в Маардуском центре культуры. Гости мероприятия не только поделились удивительными историями знакомств, но и раскрыли секрет крепкого брака.