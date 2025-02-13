КАКАЯ УДАЧА! Самый крупный выигрыш в истории Эстонии: мужчина сорвал джекпот почти в 11 миллионов евро

Джекпот почти в 11 миллионов евро стал крупнейшим одиночным выигрышем в истории Эстонии, а также самой большой суммой, когда-либо выплаченной в онлайн-казино. Джекпот был сорван в игре с прогрессивным накоплением, где главный приз растет за счет ставок со всего мира, пока его, наконец, не выиграет счастливчик.

«Для нас большая честь предложить эксклюзивный доступ к игре Gold Blitz King Millions, и мы особенно рады, что первый крупный выигрыш в этой международной игре достался именно эстонскому игроку», - сказал коммерческий директор OlyBet Томас Грахам.

49-летний победитель признается, что еще до конца не осознал случившееся. «Сначала я не мог в это поверить. Думал, что ошибся. Рассказал о выигрыше своему хорошему другу, и он искренне порадовался за меня», - поделился своими эмоциями счастливчик.

Большую часть выигранной суммы он планирует инвестировать в недвижимость и другие проекты. «Конечно, я поделюсь радостью с близкими, собираюсь путешествовать и наслаждаться своим жизненным успехом, но также продолжу работать», - добавил победитель.