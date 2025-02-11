NINE - это не просто клуб или концертная площадка, это движение, пространство, где исчезают культурные границы и правит универсальный язык музыки.

Вдохновленный глубоким, мелодичным звучанием progressive house с одной стороны и энергией techno с другой, NINE обещает музыкальное путешествие, не похожее ни на одно другое. Здесь встречаются инновации и традиции - идеальный баланс передовых технологий и неподвластных времени андеграундных вибраций.

Ночь, которую вы запомните!

14 февраля двери NINE откроются впервые, знаменуя начало нового этапа ночной жизни в Таллинне и представляя обновленное пространство, созданное для полного погружения в электронную музыку.

В этот вечер на сцене:

Creative Space

Virgo

16BL (Anjunadeep, NL)

Type-O

Dapo

Random Orbit Sander

Club stage

Acid Grooves (GE) b2b Lisette

Soulgate (ES)

LAMPÉ (Alula Tunes, DE)

Simo b2b Hermes

Hurmet Ilus

Билеты на открытие можно купить ЗДЕСЬ!