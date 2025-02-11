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Любители электронной музыки, радуйтесь! В Таллинне открывается новый клуб (1)

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Ночной клуб. Фото иллюстративное.
Ночной клуб. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Уже в эту пятницу, 14 февраля, в Таллинне открывается новый ночной клуб NINE. Место создано специально для поклонников электронной музыки.

NINE - это не просто клуб или концертная площадка, это движение, пространство, где исчезают культурные границы и правит универсальный язык музыки.

Вдохновленный глубоким, мелодичным звучанием progressive house с одной стороны и энергией techno с другой, NINE обещает музыкальное путешествие, не похожее ни на одно другое. Здесь встречаются инновации и традиции - идеальный баланс передовых технологий и неподвластных времени андеграундных вибраций.

Ночь, которую вы запомните!

14 февраля двери NINE откроются впервые, знаменуя начало нового этапа ночной жизни в Таллинне и представляя обновленное пространство, созданное для полного погружения в электронную музыку.

В этот вечер на сцене:

Creative Space

  • Virgo
  • 16BL (Anjunadeep, NL)
  • Type-O
  • Dapo
  • Random Orbit Sander

Club stage

  • Acid Grooves (GE) b2b Lisette
  • Soulgate (ES)
  • LAMPÉ (Alula Tunes, DE)
  • Simo b2b Hermes
  • Hurmet Ilus

Билеты на открытие можно купить ЗДЕСЬ!

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