Уже в эту пятницу, 14 февраля, в Таллинне открывается новый ночной клуб NINE. Место создано специально для поклонников электронной музыки.
NINE - это не просто клуб или концертная площадка, это движение, пространство, где исчезают культурные границы и правит универсальный язык музыки.
Вдохновленный глубоким, мелодичным звучанием progressive house с одной стороны и энергией techno с другой, NINE обещает музыкальное путешествие, не похожее ни на одно другое. Здесь встречаются инновации и традиции - идеальный баланс передовых технологий и неподвластных времени андеграундных вибраций.
Ночь, которую вы запомните!
14 февраля двери NINE откроются впервые, знаменуя начало нового этапа ночной жизни в Таллинне и представляя обновленное пространство, созданное для полного погружения в электронную музыку.
В этот вечер на сцене:
Creative Space
- Virgo
- 16BL (Anjunadeep, NL)
- Type-O
- Dapo
- Random Orbit Sander
Club stage
- Acid Grooves (GE) b2b Lisette
- Soulgate (ES)
- LAMPÉ (Alula Tunes, DE)
- Simo b2b Hermes
- Hurmet Ilus
Билеты на открытие можно купить ЗДЕСЬ!