«Есть ли у кого-то смелость доказать, что журналистика в Эстонии свободная?» - спрашивает Катрин Луст, ссылаясь на пятничную вечеринку, где министр внутренних дел развлекал полный зал журналистов.
Катрин Луст негодует: «Есть ли у кого-то смелость доказать, что журналистика в Эстонии свободная?»
В пятницу в баре SUHE, расположенном в творческом квартале Теллискиви в Таллинне, прошла грандиозная вечеринка. В роли диджеев выступили журналисты Хелери Алл и Брент Пере, а также министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, который в тот день также праздновал свой день рождения. На мероприятие пришла и журналистка Катрин Луст, чье присутствие буквально перевернуло ход вечеринки.
Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй рассказал мне вчера в телефонном разговоре, что в пятницу вечером, около 22:30, ему позвонил Йоосеп Вярк (журналист ERR) и спросил: «Слушай, где вы? Все уже ждут. Kuuuurija (передача Луст - прим.ред) тоже здесь!»
По словам Пяй, в тот момент они отдыхали у министра и как раз готовились к очередному раунду текилы с Лаури (министром внутренних дел - прим.ред), когда Вярк позвонил.
Тогда Пяй передал министру: «Подожди, может, не стоит сейчас пить шоты - вдруг придется давать интервью Луст!»
Я наивно считала, что журналисты ERR - независимые, или хотя бы те, кто не предупреждает министра о присутствии другого журналиста…
Как теперь после этого разговора я вообще могу смотреть передачи Impulss, Pealtnägija и Esimene stuudio (где Кристьян Пихл, кстати, был на вечеринке рядом с Йоосепом Вярком) и думать, что это нейтральная и беспристрастная журналистика, если в нерабочее время журналист ERR и советник министра - приятели!
Советник министра В. Пяй также добавил: «Да там вообще пол-ERR было! Все танцевали!»
Хочется тогда спросить, а что это вообще за мероприятие было?
Брент Пере, который берет интервью у политиков на Delfi TV... Хелери Алл, репортер ERR, выступает вместе с министром внутренних дел... Это вообще предвыборная реклама?! Связано ли это с запрещенными пожертвованиями...? Что думает обо всем этом советник по этике ERR или Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK)?
Но будем надеяться, что какой-нибудь другой журналист, кроме меня, наберется смелости и задаст эти вопросы. На данный момент я хотела бы увидеть, хватит ли у кого-нибудь смелости доказать, что наша журналистика все еще свободна.
Конечно, мы также хотели бы узнать мнение Советов Delfi и ERR по поводу этой веселой вечеринки!