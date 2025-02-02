Катрин Луст негодует: «Есть ли у кого-то смелость доказать, что журналистика в Эстонии свободная?»

В пятницу в баре SUHE, расположенном в творческом квартале Теллискиви в Таллинне, прошла грандиозная вечеринка. В роли диджеев выступили журналисты Хелери Алл и Брент Пере, а также министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, который в тот день также праздновал свой день рождения. На мероприятие пришла и журналистка Катрин Луст, чье присутствие буквально перевернуло ход вечеринки.

Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй рассказал мне вчера в телефонном разговоре, что в пятницу вечером, около 22:30, ему позвонил Йоосеп Вярк (журналист ERR) и спросил: «Слушай, где вы? Все уже ждут. Kuuuurija (передача Луст - прим.ред) тоже здесь!»

По словам Пяй, в тот момент они отдыхали у министра и как раз готовились к очередному раунду текилы с Лаури (министром внутренних дел - прим.ред), когда Вярк позвонил.

Тогда Пяй передал министру: «Подожди, может, не стоит сейчас пить шоты - вдруг придется давать интервью Луст!»

Я наивно считала, что журналисты ERR - независимые, или хотя бы те, кто не предупреждает министра о присутствии другого журналиста…

Как теперь после этого разговора я вообще могу смотреть передачи Impulss, Pealtnägija и Esimene stuudio (где Кристьян Пихл, кстати, был на вечеринке рядом с Йоосепом Вярком) и думать, что это нейтральная и беспристрастная журналистика, если в нерабочее время журналист ERR и советник министра - приятели!